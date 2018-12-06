الإمارات تتصدر الإنفاق على تكنولوجيا الفنادق والضيافة إقليمياً

المصدر: Ⅶ دبي ــ لؤي عبدالله

أكد خبراء مشاركون في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الضيافة «هايتك دبي 2018»، التي انطلقت فعالياته أمس في دبي أن الإمارات تتصدر المقاصد السياحية في المنطقة من حيث حجم الاستثمار في التقنيات الحديثة اللازمة لخدمة صناعة السياحة والفنادق، الأمر الذي يعزز فرص استدامة نمو القطاع السياحي خلال السنوات المقبلة.

وقال الخبراء إن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص توفر بنى تحتية متطورة في صناعة المعلومات والتكنولوجيا الخاصة بالاتصالات، مما يجعلها تقدم أفضل الخدمات على الإطلاق للزوار والنزلاء من مختلف أنحاء العالم.

وقال عصام كاظم الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: إن دبي تعد مركزاً عالمياً للابتكار، وتأتي التطورات المستمرة في مجال التكنولوجيا في صميم استراتيجيتنا، لا سيما أن التقنيات التكنولوجية تسهم في خلق فرص جديدة لصناعة السياحة والضيافة، مشيراً إلى أن الإمارة تأتي في طليعة المدن التي تعمل على الاستفادة من هذه التقنيات الناشئة، بهدف تحسين تجربة الزوار والمسافرين.

وكان عصام كاظم، افتتح معرض ومؤتمر هايتك دبي 2018،، الذي يقام تحت رعاية دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وبتنظيم وإشراف مشترك من قبل مؤسسة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز وشركة ناسيبا في مدينة جميرا بدبي. ويقدم الحدث حلولاً مبتكرة لنخبة من شركات تجهيز الخدمات التكنولوجية الرائدة على الصعيد العالمي في مجال الضيافة. واستهلت وقائع المؤتمر بحلقة نقاش تناولت مستقبل الصناعة، أدارها نيكولاس واتسون، الرئيس التنفيذي للبيانات الرقمية في شركة ناسيبا.

إعادة صياغة

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة، إن مستقبل صناعة الضيافة يخضع لإعادة صياغة تتناول كل الجوانب المتعلقة بمفاهيمها، ويعزى ذلك إلى الثورة الرقمية الشاملة. وخلال العام الماضي قدمت مجموعة إعمار للضيافة سلسلة من الابتكارات الرقمية التي تغطي جميع الخدمات والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز تجارب الضيوف. وأضاف أن المجموعة مهدت الطريق لإنشاء مشهد جديد للضيافة في دبي يمتاز بالتنوع بين الفخامة والمتوسطية العصرية.

وأكد فرانك وولف، استشاري الإدارة المعتمد من هيئة التنفيذيين المهنيين، الرئيس التنفيذي لشركة هوسبيتاليتي فايننشال آند تكنولوجي بروفيشنالز ان تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي يسهم في تعزيز النمو السياحي في الإمارة بما يتماشى مع خططها الرامية إلى استكمال 160,000 غرفة فندقية. وأن دبي استثمرت بشكل كبير في جميع الجوانب المتعلق بقطاع الضيافة وفي البنية التحتية لتلبية احتياجات المسافرين بشكل يواكب ازدهار السياحة في دبي.

دور حاسم

وقال وولف: إن التكنولوجيا تلعب دوراً حاسماً في تحقيق قفزة نوعية في الخدمات المرتبطة بصناعة الضيافة، وتدعم توجهات دبي إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة بحلول العام 2021. مشيراً إلى أن مجموعة إعمار للضيافة تقوم بدور ريادي في ابتكار مبادرات للتحول الرقمي هي الأولى من نوعها في الصناعة والتي تهدف إلى تعزيز تجارب الضيوف وتحقيق التميز في العمليات التشغيلية.

مشاركات

وتشهد نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض هايتك دبي مشاركة أكثر من 70 من الشركات العارضة الرئيسية، ونتوقع حضور أكثر من 3000 زائر بالإضافة إلى عقد ألفي اجتماع عمل و 300 جلسة ثنائية مكثفة في المعرض.