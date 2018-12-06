خبراء: الإمارات نقلت الاقتصاد الرقمي العربي من التنظير إلى التطبيق على أرض الواقع

المصدر: Ⅶ القاهرة- محمد عبد العزيز

أكد خبراء تقنيون وتنفيذيون وممثلون للقطاع الخاص، أن الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي التي تقودها الإمارات بإطلاق أول مؤتمر عربي بهذا الشأن في أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر الجاري، تؤكد الانتقال من مرحلة التنظير والدراسات الأكاديمية إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور السفير محمد الربيع أمين عام المجلس، ود. علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأكد الربيع أن المؤتمر يأتي بدعم كبير من الإمارات التي تقود الحداثة في العالم العربي، مشيرا إلى أنه ليس كأي مؤتمر سابق ينتهي بمجموعة من التوصيات النظرية، بل هو مؤتمر للفعل والتنفيذ.

وأضاف: اليوم بدأ العمل وليس الرؤى النظرية، موضحاً أن المؤتمر يستعرض محاور الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي أمام ممثلي الدول العربية والخبراء والمفكرين والأكاديميين والمتخصصين العرب والدوليين إضافة إلى مبادرات ومشاريع تنموية تبرز الفرص الاقتصادية المتاحة للدول الأعضاء في الجامعة العربية في مجالات التحوّل الرقمي في ظل تكامل عربي غير متنافس لضمان استفادة كافة الدول العربية من الفرص المتاحة.

وتابع قائلاً: لدينا الإمكانيات والموارد الهائلة والموقع الجغرافي، والأهم من هذا كله جيل يطمح للأفضل، شغوف بالتكنولوجيا ولديه مقومات النجاح في البرمجيات والإلكترونيات والتقنيات الحديثة. ولدى جيل الألفية العربي غريزة معرفية بالتكنولوجيا وهذا الجيل سيمثل مع أقرانه في العالم قرابة 75% من القوى العاملة بحلول عام 2025، ولا نريد لهذا الجيل أن يكون مستهلكا، بل منتِجا ومبدِعا ومبتكِرا ورائِدا في مجالات الاقتصاد الرقمي وأن يأخذ مكانه الطبيعي في نهضة مجتمعاته وأمته العربية.

وأشاد أمين عام المجلس بدور الإمارات وقادتها. قائلاً: يقدّم قادة الإمارات اليوم خبراتهم وإنجازاتهم لدعم رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي، ومشاركة تقدمهم التنظيمي والتكنولوجي وتجاربهم الناجحة في مجالات الاقتصاد والتحوّل الرقمي مع الأمة العربية.

وأكد رجل الأعمال محمد أبو العينين أن التجارة الإلكترونية حققت على مستوى العالم 13 تريليون دولار، وهذا يعزز المبادرة الإماراتية غير التقليدية من أجل الارتقاء بمستوى الاقتصاد الرقمي على المستوى العربي.