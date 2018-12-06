122.2 مليار درهم تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية في 9 أشهر

المصدر: Ⅶ أبوظبي- عبد الحي محمد

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 122.2 مليار درهم، مقابل 116.1 ملياراً خلال الفترة المقابلة عام 2017 بارتفاع قدره 5.3%.

وأكد تقرير لمركز إحصاء أبوظبي أمس أن الارتفاع يرجع إلى نمو قيمة التجارة المعاد تصديرها إلى 18.4 مليار درهم خلال 9 أشهر مقابل 15.6 ملياراً خلال الفترة نفسها من 2017 وزيادة الصادرات من 15.9 ملياراً إلى 18.34 ملياراً بنسبة بنمو 15.3% ونمو الواردات من 84.6 ملياراً إلى 85.5 ملياراً بنسبة 1%.

وزادت قيمة التجارة الخارجية لأبوظبي في سبتمبر بنسبة 16.8% مقارنة بسبتمبر 2017 لارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 61.2% والمعاد تصديره 26.8% والواردات 5.9%.

ويرجع ارتفاع الصادرات غير النفطية بشكل رئيسي إلى زيادة قيمة صادرات أبوظبي بشكل خاص من الصلب والألمنيوم والنحاس، حيث زادت صادراتها بنحو 1.2 مليار درهم.

وارتفعت قيمة التجارة الخارجية بين أبوظبي والسعودية إلى 14.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، موضحا أن صادرات أبوظبي غير النفطية للسعودية ارتفعت من 1.8 مليار إلى 2.97 مليار بنسبة نمو 61.4%، مما جعل السعودية الشريك التجاري الأكبر للإمارة على مستوى الصادرات غير النفطية.

وجاءت السعودية في الترتيب الثاني لأكبر شركاء أبوظبي التجاريين على صعيد التجارة المعاد تصديرها بعد الكويت، حيث ارتفعت قيمة التجارة المعاد تصديرها من أبوظبي للسعودية من 1.9 مليار درهم إلى مليارين بنمو 6.6%، وجاءت السعودية في الترتيب الثاني لأكبر الشركاء التجاريين على مستوى الواردات بعد الولايات المتحدة، حيث ارتفعت واردات أبوظبي من السعودية من 8.3 مليارات إلى 9.2 مليارات درهم بنسبة نمو 10%.