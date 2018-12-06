«تلغراف» و«سي إن إن»: دبي جنة التسوّق والسياحة

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

وصفت صحيفة تلغراف البريطانية دبي بأنها جنة التسوق والسياحة.

وأضافت الصحيفة أنه لا توجد مدينة في العالم أفضل من دبي في التسوق، حيث لا يوجد مكان آخر في العالم يمكن أن يجمع بين حداثة التسوق في المراكز مع الأسواق القديمة العربية التقليدية، ومحلات الذهب والبهارات والعطور.

ومن ناحية أخرى ذكرت «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن أبرز المدن السياحية في العالم أن دبي هي المدينة السياحية الأولى في الشرق الأوسط في استقبال السياح.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها أن الإمارة تتزايد شعبيتها مع حركة التطوير المتسارعة فيها، ومن المتوقع أن يرتفع العام الجاري عدد الزائرين إلى دبي 5.5% مقارنة مع 2017 ليصل إلى أكثر من 16.6 مليون سائح.

وبالرغم من تراجع الأداء السياحي في المنطقة بشكل عام، إلا أن دبي حافظت على موقعها السياحي عالمياً، حيث تحتل المركز الرابع عالمياً بين أكثر مدن العالم جاذبية للسياحة.