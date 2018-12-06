عمار النعيمي يدعو لمزيد من الخدمات الإلكترونية

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة عجمان الرقمية حرصت على مواكبة ركب التطور العالمي، من خلال تبني خطة التحول الرقمي للخدمات الحكومية وعملت بكل جد للانتهاء من تنفيذ المائة يوم الثالثة منها، بهدف تعزيز تكنولوجيا المعلومات داخل كال الدوائر الحكومية وسوف ننتهي من كل المراحل خلال الفترة المقبلة وإنجاز ما تبقى من خدمات رقمية.

وأشاد سموه بما أنجزته حكومة عجمان الرقمية من خططها للتحول الرقمي وتحويل كل الخدمة الحكومية إلى خدمات رقمية، داعياً إلى ضرورة أن تكون الفترة القادمة من الخطة أكثر إنجازاً وخدمات أفضل وتحويل المزيد من الخدمات لأن العالم يتغير بسرعة.

جاء ذلك عقب حضور سموه فعاليات اللقاء الخامس لشركاء التحول الرقمي، الذي تم من خلاله استعراض أبرز إنجازات خطة المائة يوم الثالثة ضمن مسيرة التحول الرقمي وتكريم دائرة التنمية السياحية بـ«راية عجمان» بعد حصولها على لقب الجهة الرائدة في مجال التحول الرقمي لعام 2018.

كما تم تسليط الضوء على التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات التي سارعت الإمارات في وقت مبكر بتوظيفها ضمن خدماتها الحكومية على نحو يتوافق مع أحدث النظم العالمية ونجحت في توفير خدمات مصممة وفقاً لرغبة المتعاملين.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يولي أهمية خاصة لتطوير المؤسسات الحكومية في الإمارة، بما يحقق النهضة الشاملة والتقدم المنشود في المجالات كافة وخاصة الخدمات الرقمية المقدمة للمجتمع من أفراد ومستثمرين ورجال أعمال أو الشركاء الاستراتيجيين أو المتعاملين معنا.

وأضاف: إن حكومة عجمان الرقمية تعد من المؤسسات التي يقع على عاتقها معاونة وتمكين مؤسسات الحكومة لتتماشى مع توجه الإمارات بضرورة التحول للخدمات الرقمية.

مواكبة التطور

وقال سموه: إن العالم يتطور ولا بد من مواكبة هذا التطور وعلينا بذل المزيد من الجهود وباستطاعة كوادرنا الوطنية والمؤهلة تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بجهود فرق العمل التي تعمل بكل طاقاتها على التغيير، ونأمل أن نرى جميع الخدمات في حكومة عجمان ومؤسساتها وهيئاتها قد تحولت إلى خدمات رقمية بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: نريد لعجمان أن تكون رائدة في تنافسية تقديم الخدمات الرقمية وأن تكون سباقة في هذا المجال ومساهمة في التطور الحضاري والتقني الذي تشهده الإمارات، لذا نعمل في حكومة عجمان على تطوير مرافق البنية التحتية والخدمات العامة وخاصة منها الخدمات الرقمية والتقنية للوصول إلى الجميع أينما كانوا على قدم من المساواة في الخدمات والمنافع، وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتطوير خططنا التنموية لمختلف القطاعات ورؤية عجمان 2021.

حضر مراسم الاحتفال الذي أقيم في فندق عجمان سراي الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، والدكتور المهندس سعيد المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين.

وكانت فعاليات اللقاء الخامس بدأت مع وصول سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى قاعة الاحتفال بالسلام الوطني ثم ألقت عهود علي شهيل المدير العام لحكومة عجمان الرقمية كلمة، استعرضت من خلالها الإنجازات الكبيرة والعظيمة التي حققت سعادة المتعامل وحافظت على مكانة عجمان المحلية والعالمية، مواكبة بذلك رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبفضل التخطيط الرائد لرجل المواقف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي.

وقالت: إن الصعوبات كانت كبيرة والعقبات موجودة لكن في الوقت نفسه العزيمة حاضرة ونفوس الجميع تزخر بالإرادة، فبعض الجهات في أولى مراحل الخطة كانت نسبة التحول الرقمي فيها ضئيلة جداً لا تتجاوز 10% والمفاجأة كانت أن هذه الجهات استطاعت رفع النسبة إلى 74% خاصة دائرة الميناء والجمارك ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري موجهة الشكر للجهود الجبارة، التي كسرت كل التحديات وحققت هذه الإنجازات.

وأضافت: إننا إذ نفخر اليوم بهذا الكم من الإنجازات تخالجنا مشاعر الاعتزاز بتكريم الحكومة الرقمية بجائزة أوائل الإمارات كونه إنجازاً يفخر به والدنا زايد لو كان بيننا. هذا التكريم جاء ليكلل جهود حكومة عجمان ككل بكل دوائرها ومؤسساتها، لأنها بحق من يقف وراء نجاحاتنا المتتالية. وتم إعلان إطلاق الحلة الجديدة لخطة التحول الرقمي 2019 والتي ستشمل 3 فئات جديدة هي: رحلة المتعامل والخدمات المتكاملة والبيانات المفتوحة.



تكريم

وفي ختام الحفل قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي برفقة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي وعهود شهيل بتسليم الجهة الرائدة في خطة الـتحول الرقمي لعام 2018 والتي تعتبر أفضل جهة مشاركة في الخطة وهي دائرة التنمية السياحية «راية عجمان» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وفريق العمل، حيث كان لها الدور الأكبر في إنجاز خطة الـ100 يوم الثالثة. وكرم سموه أيضاً دائرة التنمية الاقتصادية وفريق عملها لدورها المهم في إنجاز مبادرات خطة التحول الرقمي وسرعة الاستجابة في تسليم المتطلبات بكفاءة.

وأشاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بفريق العمل، الذين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية وتحدوا أنفسهم قبل الجميع استجابة لخطة المائة يوم الثالثة للتحول الرقمي في إمارة عجمان، وقال إننا في حكومة عجمان نستلهم قراراتنا من قادتنا وإخوتنا في الدولة، لذا فقد ارتأينا أولاً أن نسرع الخطى من أجل مواكبة التطور الرقمي على مستوى إمارة عجمان وتعزيز الثقة لدى فريق العمل وجميع العاملين في الدائرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، داعياً إلى العمل سوياً على وضع برامج ومشاريع للوصول إلى التفوق والتميز.

ونطمح إلى أن تكون عجمان واحة للحياة السعيدة والسهلة لكل فئات المجتمع. وأكد أن ما تم إنجاره في الدائرة بالنسبة للتحول الرقمي خلال الفترة الماضية بلغ 91%.

ونستهدف في الفترة المتبقية من عام 2018 للوصول إلى نسبة 100%. وأشار إلى أن الدائرة ستركز خلال عام 2019 على دعم البيانات المفتوحة والعمليات الداخلية إضافة إلى وضع مستهدفات لها للتحول الرقمي الشامل للعمليات الداخلية ونسعى في الخطة المستقبلية أن تكون الدائرة بلا أوراق مع بداية 2020.

جهات

تم تكريم الجهات المشاركة في خطة المائة يوم الثالثة وهي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة التنمية السياحية ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة الميناء والجمارك وشرطة عجمان ومؤسسة المواصلات العامة وغرفة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المالية.