«الاتحاد لائتمان الصادرات» و«ناتيكسيس» يعززان أعمال الشركات الإماراتية عالمياً

المصدر: Ⅶ دبي - وام

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات - وكالة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية - مذكرة تفاهم مع البنك الفرنسي ناتيكسيس «Natixis»- التابع لمجموعة BPCE ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا - بهدف تعزيز قدرة المصدرين في الإمارات على المنافسة عالمياً ومساعدة الشركات على توسيع أعمالها إضافة إلى دعم استراتيجية الإمارات للتنويع الاقتصادي غير النفطي.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين دعم الشركات في دولة الإمارات ورفع مستوى الوعي بأهمية الحد من المخاطر التجارية والسياسية، وذلك من خلال عقد سلسلة من الندوات وورش العمل المتخصصة إضافة إلى التعاون المتبادل فيما يتعلق بحلول تمويل الصادرات وتبادل المعلومات المهمة حول الأسواق بين الطرفين.

ومن شأن هذه الشراكة تعزيز استراتيجية الإمارات للتقليل من الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر للنشاط الاقتصادي وزيادة التركيز على نمو الأنشطة التجارية كمحرك لعجلة النمو المستدام.

وقع مذكرة التفاهم كل من ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وسيمون إيدل المدير الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بناتيكسيس وباربرا ريكاردي رئيسة محفظة التمويل لمنطقة الشرق الأوسط بناتيكسيس بحضور كبار المسؤولين من الطرفين.

وقال المهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات، إن الشركة تعمل استمرار على تسريع وإدامة التنويع الاقتصادي الوطني ودعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية من خلال توفير مجموعة من منتجات التأمين على الصادرات والتمويل والاستثمار.. مشيرا إلى أن الشراكة مع ناتيكسيس ستمهد الطريق أمام الشركات الإماراتية للمضي قدما بما يتماشى مع أجندة رؤية الإمارات 2021 فضلا عن دعم نمو اقتصاد الدولة كله والمصدرين على وجه الخصوص.

وقال ماسيمو فالسيوني نحن نعيش الآن في عصر التكنولوجيا الرقمية وتركز الاتحاد لائتمان الصادرات على استخدام أحدث الأدوات المبتكرة لدعم الشركات في الإمارات من خلال تقديم حلول ائتمان تجارية متميزة تتوافق مع الموجة الجديدة من التكنولوجيا التي أحدثت ثورة في المشهد المصرفي.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية بين الاتحاد لائتمان الصادرات وناتيكسيس - المعروف بحلوله وخدماته المالية المبتكرة - يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه وسيسهم هذا التحالف في مساعدة الشركات الإماراتية على التصدير دوليا من خلال توفير المعلومات التفصيلية حول مختلف الأسواق وسياسات الائتمان على الصادرات والتي ستمنحهم الثقة اللازمة للدخول والعمل في أسواق جديدة.

من ناحيته قال سيمون إيدل إن هذه الشراكة ستمكن البنك من زيادة دعم عملائه من الشركات في دولة الإمارات سواء من خلال التمويل التجاري أو من خلال المشاريع الكبيرة حيث غالباً ما يكون دعم الائتمان على الصادرات عنصرا مهما من عملية التمويل.