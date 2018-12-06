«عزيزي» تفوز بجائزة مطوّر العام من «إنتربرايز أجيليتي»

المصدر: دبي -البيان

فازت شركة عزيزي للتطوير العقاري، بجائزة «مطور العام» خلال حفل توزيع «جوائز إنتربرايز أجيليتي 2018»، الذي نظمته مجلة «إنتربرونور الشرق الأوسط أول من أمس، في فندق حبتور بالاس بدبي.

وأكد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الخصائص الجغرافية والثقافية والاقتصادية المتميزة التي ينفرد بها كل واحد من مشاريع الشركة، أسهمت في إتاحة الفرصة أمام مشتريي المنازل لامتلاك مساكن عصرية راقية، تستند إلى خبرة عزيزي الواسعة في تسليم قرابة 2000 عقار سكني حتى اليوم.

وقال: نركز على توفير قيمة استثنائية لعملائنا، وهذا يعني ضمان تسليم المشاريع وفقاً لأرقى المعايير العالمية عبر جميع جوانب التطوير، بدءاً من التصميم والإنشاء وصولاً إلى الخدمة الممتازة لعملائنا.