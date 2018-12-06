«مبادرة بيرل» تختتم برنامج «تعهد قطاع الأعمال 2018»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

اختتمت مبادرة «بيرل»، المنظمة غير الربحية المستقلة العاملة على نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، برنامج «تعهد قطاع الأعمال» للعام الجاري، الذي جمع نخبة من المؤسسات وقادة الأعمال والطلبة الجامعيين، بهدف تمكينهم من تبادل الرؤى والتوجهات الرامية لتعزيز ممارسات استدامة الأعمال.

وذكرت أن البرنامج الذي أطلقته المبادرة منذ العام 2016، وتنظمه بشكل سنوي، ضم نحو 180 رائد أعمال أعربوا عن التزامهم بتطوير ممارسات الحوكمة المؤسسية والتنمية المستدامة الرشيدة في منطقة الخليج، من خلال توقيع التعهد.

وشارك في البرنامج للعام الجاري، والذي عقدت جلساته في الإمارات والسعودية والبحرين، 6 شركات هي غلفتينر ومجموعة شلهوب ومجموعة تامر وبنك الإمارات دبي الوطني و«كيه بي إم جي» ونسما القابضة.

وأفادت كارلا كوفيل، المدير التنفيذي لمبادرة «بيرل»، بأن المبادرة تواصل مساعيها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات والشركات للمشاركة في برنامج «تعهد قطاع الأعمال»، بهدف عقد جلسات نقاشية حول مسؤولية الشركات والاستدامة بين رواد الأعمال وطلاب الجامعات في المنطقة.

وناقش «بنك الإمارات دبي الوطني» أبرز الطرق العملية لتعزيز الاستدامة، أمام نخبة من طلاب الجامعة الأميركية في الشارقة، وذلك في إطار الالتزام بركيزة «تحديد أهداف النمو المستدام والمسؤول»، إحدى الركائز الرئيسة لـ«تعهد قطاع الأعمال»، الذي أطلقته مبادرة «بيرل»، فيما تناولت شركة «كيه بي إم جي»، إحدى شركات الخدمات العالمية، الركيزة ذاتها مع طلاب الجامعة الأهلية في البحرين، من خلال تركيزها على مشروع «صندوق جاسم فخرو للتنمية البشرية»، الذي يوفّر للشباب البحريني فرصاً مالية وتقنية ومهنية وتعليمية.