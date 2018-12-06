35 ألف زائر من 160 دولة حصيلة «جلفود للتصنيع»

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

استقطبت الدورة الخامسة من معرض جلفود للتصنيع 2018، نحو 35 ألف زائر من 160 دولة، وبرهن الحضور القوي لنخبة من كبار اللاعبين في القطاع على الإمكانات التجارية القوية التي يتمتع بها المشترون الأفارقة.

ومن المقرر تنظيم الدورة القادمة من معرض «جلفود للتصنيع» في الفترة من 29 ـ 31 أكتوبر 2019. وشهد المعرض - الذي يعد أكبر حدث في مجال صناعة الأغذية والمشروبات على المستوى الإقليمي - توسعاً كبيراً من حيث المناطق الجغرافية للزوّار، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة هذا المعرض السنوي كبوابة عبور نحو القارة الأفريقية التي تشكّل بدورها واحدة من أهم أسواق النمو الرئيسية في العالم. وأقيم المعرض خلال الفترة بين 6 ـ 8 نوفمبر الماضي في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: يحظى معرض جلفود للتصنيع باهتمام كبير في القطاع، حيث شهد تقديم مجموعة واسعة من التقنيات العالمية المبتكرة التي تهدف إلى إعادة تشكيل القطاع، ومساعدته على مواكبة التغيرات المتسارعة في توجهات المستهلكين، وتعزيز مستويات الكفاءة في الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التنافسية.

وتحول معرض جلفود للتصنيع إلى «مختبر مستقبلي»، حيث قامت 1600 جهة عارضة من 60 دولة بتطبيق ابتكاراتها فائقة التطور على مجموعة واسعة من القضايا المهمة في القطاع، بدءاً من تحسين مستويات السلامة الغذائية وأنظمة التتبع، ووصولاً إلى مسألة هدر الطعام، والعائدات المحسنة، وندرة العمالة الماهرة، والتغيرات في تفضيلات المستهلكين. وتم تناول جميع هذه القضايا المهمة في «مؤتمر تكنولوجيا الأغذية» على هامش «جلفود».