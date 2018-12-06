«تشاينا موبايل» تتوسع في الشرق الأوسط عبر مركز «اتصالات» الذكي

المصدر: أبوظبي - وام

أبرمت شركة «اتصالات» اتفاقية تعاون مع عملاق شركات الاتصالات الصينية شركة تشاينا موبايل العالمية لتعزيز تواجد الشركة الصينية في المنطقة عبر مركز اتصالات الذكي للبيانات لتلبية الطلب المتزايد على المحتوى وحلول الاتصال.

وبموجب الاتفاقية سيكون لشركة «تشاينا موبايل» حضور في منطقة الشرق الأوسط عبر الاستفادة من الحلول المتقدمة لمركز «اتصالات» الذكي للبيانات الأمر الذي يعزز من إمكانات البنية التحتية الدولية ومدى انتشار الشركة الصينية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمة عملائها الحاليين بالإضافة لإمكانية توسيع عملياتها وخدماتها لأسواق جديدة.

وأكد علي أميري الرئيس التنفيذي لخدمات المُشغلين والمبيعات بالجملة في «مجموعة اتصالات» أهمية انضمام شركة «تشاينا موبايل» لمجموعة الشركاء المستفيدين من مركز «اتصالات» الذكي للبيانات «SmartHub» وهو مركز يضم تقنيات مبتكرة ومتقدمة ويوفر منصة رقمية متطورة لتمكين النمو المستقبلي، موضحاً أن المركز قد نجح في إثبات قدرته بتقديم أفضل خدمات الاتصال في المنطقة.

وشدد على التزام اتصالات بتقديم أفضل مستوى عالمي للخدمات الحديثة المبتكرة، وأن استمرار وتزايد الشراكات مع مركز «SmartHub» يدل على الموقع المركزي الريادي المتقدم الذي تحظى به «اتصالات» في المنطقة كنقطة انطلاق مركزية إقليمية لقطاع الاتصالات، منوهاً بأن قرار الشركة الصينية الالتحاق بمجموعة الشركات التي انضمت إلى مركز اتصالات الذكي للبيانات سيُمكنها من توفير متطلبات الاتصال الدولية لعملائهم كما ستتمكن من التوسع في بنيتها التحتية الرقمية في الشرق الأوسط.