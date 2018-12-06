غرفة أبوظبي تبحث التعاون الاقتصادي مع البوسنة والهرسك

المصدر: أبوظبي - وام

بحث محمد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع شريف مويكانوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي والبوسنة والهرسك.

وأكد الرميثي، متانة وعمق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري التي تربط الإمارات عامة وإمارة أبوظبي بشكل خاص مع البوسنة والهرسك، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي بالفرص الاستثمارية المتاحة في البوسنة والهرسك، والقطاعات والمجالات التي تتوفر بها هذه الفرص.

ودعا سفير البوسنة والهرسك الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بالإمارات للاستثمار في بلاده في قطاعات السياحة والبنية التحتية والنقل وصناعة الحديد.