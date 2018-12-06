«فاروس» المصرية توقع اتفاقية مع «إكزوتكس كابيتال» للتداول والأبحاث

المصدر: القاهرة - البيان

أعلنت فاروس القابضة للاستثمارات المالية عن توقيع اتفاقية رئيسية مع شركة إكزوتكس كابيتال، البنك الاستثماري العامل في الأسواق الناشئة، ومقره في لندن بشأن تداول الأوراق المالية وتقديم خدمة الأبحاث.

وأكد علوي تيمور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروس المصرية القابضة، «أن توقيع هذه الاتفاقية العالمية مع إكزوتكس يعد خطوة مهمة في مسيرة فاروس؛ حيث إنها تزيد من قاعدة عملائنا حول العالم؛ مما يعزز فرص الشركتين لزيادة حصة تدفقات الاستثمارات العالمية». وقال آنجوس بلير، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فاروس القابضة: «تساعد هذه العلاقة القوية مع إكزوتكس في بناء إستراتيجية أكثر عمقاً وأكثر استدامة للنمو طويل الأجل للشركتين معاً، فضلاً عن توفير منتجات ذات قيمة مضافة لشركات الاستثمار العالمية»، متطلعاً لشراكة ناجحة بين الشركتين.

وقال دنكان ويلز، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال: «نشأت هذه الشراكة كثمار لعلاقتنا الحالية مع فاروس القابضة وتتيح لنا تقديم خدمة أكثر شمولاً لعملائنا. ومع استمرارنا في إضافة المزيد من الشركاء ذوي الخبرات الكبيرة مثل فاروس، فإن إكزوتكس كابيتال تتميز بتقديم رؤية محلية فريدة ليست متاحة في أي مكان آخر».