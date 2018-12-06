«دريك آند سكل» تفوز بعقد قيمته 600 مليون درهم في مشروع «الريم مول»

المصدر: دبي ـ البيان

حازت «دريك آند سكل إنترناشيونال» على عقد بقيمة 600 مليون درهم لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لمشروع «الريم مول»، والذي سيمثل عقب استكماله وجهة عصرية متكاملة للترفيه والتسوق على مساحة 2.8 مليون قدم مربع في «جزيرة الريم» في أبوظبي، وذلك بموجب اتفاقية مشروع تحالف مشترك مع التحالف الرئيسي «إيتينيرا غنتوت».

وسيحتضن «الريم مول»، عقب استكماله في قلب «جزيرة الريم»، نحو 450 متجراً ومنفذ بيع، 85 منها للأطعمة والمشروبات، إلى جانب العديد من مرافق الترفيه العائلي وعلى رأسها الحديقة الثلجية في أبوظبي والتي تمتلكها مجموعة ماجد الفطيم.

ويتم تطوير «الريم مول» من قبل «شركة الفروانية للتطوير العقاري»، وهي شراكة بين «أجيليتي» المتخصصة بالخدمات اللوجستية التابعة لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (UPAC) و«الشركة الوطنية العقارية» (NREC). ويعتبر تحالف «إيتينيرا غنتوت» ((Itinera Ghantoot المؤلف بين «إيتينيرا» وهي واحدة من كبرى شركات البناء والإنشاء في إيطاليا ومجموعة «غنتوت» الإماراتية إحدى أكبر شركات البناء في الإمارات وهي المقاول الرئيس للمشروع.