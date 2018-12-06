مؤتمر اينوك للملاحة البحرية يبحث تحسين تصميم المراسي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

سلطت نخبة من خبراء الملاحة البحرية والشحن السلامة البحرية، الضوء على انخفاض معايير السلامة في عمليات رسو السفن في الموانئ والمرافئ، والمخاطر التي قد تنجم عنها، وذلك في إطار الدورة الحادية عشرة من «مؤتمر اينوك للملاحة البحرية» و«المنتدى الملاحي الدولي لشركات النفط».

وفي دورته لهذا العام، جمع الحدث تحت مظلته أكثر من 130 خبيراً في القطاع من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة عدد من العوامل الرئيسة المرتبطة بعمليات الرسو، مسلطين الضوء على أحدث التوجهات السائدة في القطاع للمساهمة في تطوير وتحسين عمليات تصميم المراسي. وعلاوة على ذلك، تطرق الخبراء إلى أحدث التوجهات في مجالات العمليات التشغيلية؛ والصحة والسلامة؛ وعمليات التطوير وأفضل الممارسات في قطاع الملاحة البحرية.

ومن أبرز المواضيع الأخرى التي تناولها الخبراء: الحوادث المتعلقة بعمليات الرسو في القطاع البحري؛ والعوامل البشرية المساهمة في حوادث الرسو، وكيفية تطبيق أفضل الممارسات للحد من المخاطر المحتملة في عمليات الرسو.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «نؤمن في «اينوك» بأهمية دفع عجلة قطاع الملاحة البحرية في دولة الإمارات والارتقاء به إلى مستويات جديدة، لا سيما أن قطاع الطاقة يعتمد عليه اعتماداً قوياً لشحن الوقود. ومن هنا تأتي أهمية تنظيم الفعاليات المتخصصة مثل «مؤتمر اينوك للملاحة البحرية» الذي يوفر منصة مثالية يجتمع عليها خبراء القطاع لمناقشة الفرص والتوجهات والتحديات الملحة التي قد تؤثر على القطاع».

وتضمنت قائمة أبرز المتحدثين من قطاع الملاحة البحرية كلاً من: هوارد فليغ، كبير المحققين، مجلس الحوادث في البحرية الملكية البريطانية؛ أندرو دوجيرتي؛ رئيس الإصدار الرابع من إرشادات معدات الرسو؛ وكاترينا ستانزل، المديرة في «إنترتانكو» وتيم وروبن كوليت، من شركة «سامسون آند بريدون روبس».

وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر، قال روبرت دريسديل، مدير «المنتدى الملاحي الدولي لشركات النفط»: «يعتمد مبدأ الرسو الآمن للسفن على العلاقة المتبادلة بين الطواقم العاملة على السفينة والشاطئ ويتطلب فهماً واسعاً لممارسات الرسو الآمنة. ومن هذا المنطلق، بادر «المنتدى الملاحي الدولي لشركات النفط» إلى إطلاق إرشادات معدات الرسو التي تضمن تصميم معدات الرسو بمعايير تراعي السلامة والكفاءة في آن معاً».

وقامت «اينوك» بتنظيم «مؤتمر اينوك للملاحة البحرية» بالتعاون مع «المنتدى الملاحي الدولي لشركات النفط»، وهو منظمة دولية متخصصة في عمليات سلامة نقل ومناولة المنتجات الهيدروكربونية.