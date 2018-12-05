موانئ دبي العالمية تنال موافقة الاتحاد الأوروبي على صفقة «يونيفيدر»

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

منح الاتحاد الأوروبي، أمس، موافقته على صفقة استحواذ مجموعة موانئ دبي العالمية على شركة «يونيفيدر غروب» الدنماركية للشحن والخدمات اللوجستية، بحسب ما أعلنت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس. وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت، في السابع من أغسطس الماضي، عن إبرام صفقة استحوذت بموجبها على «يونيفيدر غروب» بالكامل، مقابل 660 مليون يورو (نحو 2.8 مليار درهم).

وأعلنت المجموعة آنذاك أنه من المقرر الانتهاء من الصفقة خلال الربع الأخير من العام الجاري، شريطة الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية المختصة. يُذكر أن «يونيفيدر غروب» تدير أكبر شبكة لوجستية لتشغيل سفن شحن الحاويات المتوسطة وسفن النقل البحري الساحلي القصير المدى في أوروبا.