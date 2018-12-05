«جلوبال تاكس نيوز»: دبي صنعت اقتصادها من المناطق الحرة

المصدر: Ⅶدبي ـ أشرف رفيق

قال موقع جلوبال تاكس نيوز العالمي إن دبي هي أرض المناطق الحرة، حيث قام اقتصادها على هذه المناطق، لتنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على النفط.

وأضاف الموقع أن المعروف أن اقتصاد الإمارات يتمحور حول النفط، لكن دبي لها قصة مختلفة، حيث أنشأت العديد من المناطق الحرة، التي جعلت منها مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال والتمويل والنقل واللوجستيات.

وتتمركز غالبية الأنشطة الاقتصادية في دبي حول ميناء جبل علي، أكثر موانئ المنطقة إشغالاً، ومنطقة جبل علي الحرة، فضلاً عن مركز دبي المالي العالمي، كما أن دبي تحتضن حالياً أكثر من 20 منطقة حرة يتركز نشاطها في مجالات الأعمال والتجارة الإلكترونية وتجارة السلع والخدمات والمعادن الثمينة والتعليم والتمويل، وحتى الرعاية الطبية.