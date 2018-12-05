45.9 ألف وظيفة في دبي خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد المصرف المركزي، نمو الوظائف الجديدة في دبي خلال التسعة أشهر الأولى 1.8% مقارنة بنهاية عام 2017، حيث أضافت دبي 45.9 ألف وظيفة جديدة خلال هذه الفترة، وبقى معدل نمو الوظائف في الإمارات ثابتاً.

كما رصد تواصل زخم النمو العام المقبل، متوقعاً أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً 4.2% خلال 2019 بدعم ارتفاع النفط، إضافة إلى المحفزات الاقتصادية، وتحسّن أساسيات السوق، وازدهار قطاع السياحة، ونمو ودائع القطاع المصرفي.

وذكر في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث، أن سوق التوظيف والعمالة يشهد تحسّناً واستقراراً، وأنه وفقاً لإحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ تحتضن الإمارات 5 ملايين و25 ألف موظف 27.5% منهم في أبوظبي و51.3% في دبي و21.2% في المناطق الشمالية.

وتوقع المصرف نمو القطاعات غير النفطية 3.4 % خلال الربع الرابع مقارنة بنحو 3.3% لنفس الفترة من العام الماضي، وأن ينخفض التضخم العام المقبل إلى 2.5% مع تراجع أسعار وإيجارات المساكن، فضلاً عن استقرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح التقرير أن إيرادات الحكومة ارتفعت خلال الربع الثاني إلى 116.7 مليار درهم مقابل 103 مليارات درهم للربع الأول بنسبة زيادة 8.1%، وجاءت هذه الزيادة بشكل أساسي من ارتفاع أسعار النفط.