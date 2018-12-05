الرئيس التنفيذي لإكسبو الشارقة يفتتح معرض هونغ كونغ الدولي للمجوهرات

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة السادسة والعشرين من «معرض هونغ كونغ الدولي للمجوهرات»، تلبية لدعوة رسمية من «رابطة مُصنّعي المجوهرات في هونج كونج» المُنظمة لهذا الحدث الأبرز من نوعه في العالم.

وتُعتبر هذه الدعوة الأولى من نوعها التي تُوجّهها رابطة مُصنعي المجوهرات في هونغ كونغ طوال مسيرتها الممتدة لنحو 3 عقود، لضيف شرف من الخارج لقص شريط افتتاح المعرض، الذي أقيمت فعالياته في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض على مدى 4 أيام واختتم فعالياته الأحد.

استعدادات

وبحث المدفع ووفد مركز إكسبو الشارقة عقب حفل الافتتاح مع بيني دو رئيس مجلس إدارة رابطة مُصنّعي المجوهرات في هونغ كونغ، ووليام لي رئيس مجلس الإدارة المشارك لدى المعرض، ووينجز تشيونج المدير العام، بالإضافة إلى مديري ومسؤولي الرابطة، الاستعدادات الجارية لإطلاق النسخة الـ46 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» المقرر عقدها في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 2-6 أبريل 2019.

كما ناقش الجانبان، بحضور عدد من المديرين في «إكسبو الشارقة»، من بينهم بي رافي مدير المبيعات والتسويق في المركز الذي حل ضيف شرف ثانٍ في حفل افتتاح فعاليات المعرض، مشاركة الجناح الخاص بهونج كونج في فعاليات دورة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات لربيع 2019 حيث يقام هذا الحدث مرتين في الشارقة سنوياً.

معرض

ويستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم الدورة السادسة والأربعين من «معرض الشرق الأوسط للمجوهرات والساعات» بحلول شهر أبريل 2019 في ضوء نجاح الدورة الخامسة والأربعين التي عقدت فعالياتها خلال شهر أكتوبر 2018، واستقطبت ما يزيد على 500 جهة عارضة من أكثر من 30 بلداً، وذلك ضمن مساحة عرض بلغت 30 ألف متر مربع، وجذبت أكثر من 60 ألف زائر على مدى 5 أيام.