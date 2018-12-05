«ياس ووتروورلد» أفضل مدينة ألعاب مائية في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت «ياس ووتروورلد»، أكبر حديقة مائية في أبوظبي والأكثر شعبية في الإمارات، بجائـزة «أفضل مدينة ألعاب مائية في العالم» خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2018 الذي أقيم أخيراً.

جاء ذلك بعدما حصدت المدينة، التي تعكس روح الثقافة الإماراتية، النسبة الأعلى من أصوات رواد المتنزهات المائية حول العالم متفوقةً بذلك على العديد من الوجهات العالمية المرموقة، بما فيها «تايفون لاغون» في أورلاندو، و«سيام بارك» في إسبانيا.

وقالت بيانكا ساموت، مدير عام «ياس ووتروورلد»: «جاءت هذه الجائزة تكريماً لجهودنا الدؤوبة في توفير تجارب مميزة لضيوفنا من جميع أنحاء العالم منذ اليوم الأول للافتتاح. ونجدد التزامنا بالسعي دوماً للارتقاء بالمدينة، وترسيخ مكانتها الرائدة في توفير تجارب ترفيهية مبتكرة وذكريات لا تُنسى».

ومنذ افتتاحها في عام 2013، قدمت «ياس ووتروورلد» لضيوفها عالماً من المغامرات المستوحاة من تراث الغوص على اللؤلؤ في الإمارات؛ ويشمل ذلك أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً.

ومنذ انطلاقتها قبل 5 سنوات، حصدت «ياس ووتروورلد» أكثر من 30 جائزة وشهادة ؛ وكانت حصلت في وقت سابق من هذا العام على جائزة «مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط» من جوائز السفر العالمية (2018)، وانضمت أيضاً إلى جدار الشهرة لموقع «تريب أدفايزر» بعد حصولها على شهادة التميز 5 أعوام متتالية.

وسطرت المدينة إنجازاً جديداً خلال عام 2018 بافتتاح «سينيسبلاش»، المغامرة المائية خماسية الأبعاد الأولى والوحيدة من نوعها في المنطقة. وستواصل خلال 2019 توفير مغامرات جديدة شيقة لضيوفها في كل موسم.