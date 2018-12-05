موانئ أبوظبي تفتتح الاثنين أكبر محطة لفزر الحاويات بالمنطقة

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تفتتح موانئ أبوظبي الاثنين المقبل محطة حاويات «كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة أبوظبي» في ميناء خليفة بمنطقة الطويلة. وترفع المحطة الجديدة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة من 2.5 مليون حاوية يومياً حالياً إلى 6 ملايين حاوية. كما تضم أكبر محطة لفرز الحاويات في منطقة الشرق الأوسط، وتم إنجاز المحطة قبل موعدها بنحو 5 أشهر حيث كان من المقرر افتتاحها في أبريل 2019.

وتعد المحطة ثمرة اتفاقية مدتها 35 عاماً بين شركة موانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة التابعة لشركة كوسكو الملاحية - أكبر شركة ملاحية متكاملة في العالم حصلت بموجبها الشركة الصينية على امتياز توفير خدمات الحاويات في محطة الحاويات رقم 2 بميناء خليفة، وتشكل المحطة الجديدة خطوة كبرى للارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز عالمي لقطاع النقل البحري وداعم رئيسي لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

وبموجب اتفاقية تأسيس المحطة قامت شركة كوسكو الملاحية، بتطوير المحطة الأكبر لفرز الحاويات في المنطقة، والتي من شأنها أن توفر مركزاً رائداً لخدمات التجميع والتفريق، وحشو البضائع، وتخفيض وزنها، والتخزين على المدى القصير للشحنات غير المجمعة، فضلاً عن سهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة.

وأكدت الشركة الصينية أن المحطة الجديدة تعد أكبر محطة لفرز الحاويات في المنطقة، حيث تقع على مساحة تقارب 275 ألف متر مربع. وشدد زانج وي نائب الرئيس المدير العام للشركة والمجموعة الصينية، على الأهمية الكبيرة لميناء خليفة مؤكدة على أنه يعتبر واحداً من أسرع الموانئ العالمية نمواً، فضلاً عن كونه بوابة مهمة للمنطقة ما يوفر إمكانات وقدرات كبيرة.

وأشار إلى الأهمية الحيوية لمحطة فرز الحاويات الجديدة في ميناء خليفة، منوها إلى أن مجموعته تضع آمالاً كبيرة على المحطة في دعم وتعزيز مبادرة الصين طريق واحد حزام واحد.

خدمات عديدة

وأوضح زانج وي أن محطة فرز الحاويات الجديدة في ميناء خليفة توفر العديد من الخدمات ذات الصلة بالحاويات من بينها خدمات التجميع والتفريق وحشو البضائع وتخفيض وزن البضائع والتخزين على المدى القصير للشحنات غير المجمعة، فضلاً عن سهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة، كما ستزيد من عملاء الميناء في العالم.

وأشار إلى أن المجموعة الصينية على قناعة بأن هذه المحطة ستعزز وجود الصينيين القوي في المنطقة، خاصة أن الصين ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات. وقال: أعتقد أننا نجحنا في تنفيذ هذا المشروع الضخم الأول من نوعه في المنطقة، وسنكون من أكبر مشغلي الموانئ في المنطقة والعالم، حيث نشغل شبكة عالمية من الموانئ في أراضي الصين وهونغ كونغ وتايوان وكوريا وسنغافورة واليونان وتركيا ومصر وبلجيكا والولايات المتحدة، ولا شك سيسهم مشروع محطة فرز الحاويات في ميناء خليفة، في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والإمارات.

وقال إن مجموعة كوسكو، واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، مشدداً على الأهمية الكبيرة لاختيار الشركة ميناء خليفة، ليكون مركزاً لعملياتها في المنطقة.

وذكر أن اتفاقية تأسيس المحطة نصت على أن يكون المدى الزمني للإنجاز هو 16 شهراً، لتدخل محطة الحاويات الجديدة التشغيل الكامل أبريل 2019، إلا أنها ضاعفت جهدها بالتعاون مع موانئ أبوظبي لإنجازها قبل موعدها بنحو خمسة أشهر.

ووصف الاتفاقية مع موانئ أبوظبي بأنها نقلة نوعية في خطط توسعة الميناء، موضحاً أن المحطة الجديدة عند تشغيلها، ستحقق العديد من المنافع على شركات النقل والشحن والبحري والعملاء، من بينها خفض التكاليف واستقطاب عملاء جدد من شرق آسيا، وتعزيز التنافسية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات القادمة إلى أبوظبي، وإبرام شراكات جديدة مع عملاء ومستثمرين من الصين وشرق آسيا وجميع أنحاء العالم.

وأشار زانج وي إلى أن متوسط مساحة محطات الحاويات في المنطقة تتراوح بين 5 -10 آلاف متر، لكن هذه المحطة تعتبر الأكبر في المنطقة، بمساحة 275 ألف متر مربع، مشددا على أن هذه المحطة ستلعب دورا كبيرا في نجاح استراتيجية موانئ أبوظبي في تحقيق أهدافها المنشودة في نمو الأعمال، وتقديم خدمات وحلول مبتكرة، تسهم في تعزيز قدراتها التنافسية والارتقاء بمكانة الشركة في تشغيل وإدارة أكثر الموانئ تطوراً في العالم.

رافعات عملاقة

وتسلمت موانئ أبوظبي سبتمبر الماضي أول شحنة من الرافعات الجسرية العملاقة ورافعات السفن إلى الشاطئ لمحطة حاويات كوسكو أبوظبي في ميناء خليفة، حيث تم شحن 10 رافعات جسرية وأربع رافعات السفن إلى الشاطئ من مقاطعة شنغهاي بالصين حيث تم تركيبها في محطة الحاويات الثانية التابعة للشركة الصينية، وتتميز الرافعات الجسرية العملاقة - التي تعتبر الأكثر تطوراً في العالم - بقدرات فائقة من بينها ضمان رص الحاويات في ساحات الميناء بشكل أكثر كفاءة وسرعة.

ووقعت أبوظبي في سبتمبر 2016 اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً مع شركة كوسكو الملاحية للموانئ حصلت بموجبها الشركة الصينية على امتياز لتطوير وتشغيل محطة حاويات جديدة ميناء خليفة. ونصت الاتفاقية على أن تقوم شركة كوسكو بتشغيل رصيف بحري يصل طوله إلى 1200 متر فضلاً عن الأراضي والساحات المجاورة. وفي 5 نوفمبر 2017 وقعت كوسكو اتفاقية مع موانئ أبوظبي لإنشاء أكبر محطة لفرز الحاويات بالمنطقة في ميناء خليفة.

استثمارات

تأمل موانئ أبوظبي أن تساهم المحطة الجديدة في زيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة الصينية في أبوظبي، لافتة إلى النتائج الإيجابية لاتفاقية المساطحة التي أبرمتها موانئ أبوظبي وشركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو «جوسيك» في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة التابعة لمدينة خليفة الصناعية لمدة 50 سنة، والتي ستؤدي إلى ضخ استثمارات صينية جديدة بنحو 1.1 مليار درهم.