20 ديسمبر آخر موعد للترشح لجائزة الإمارات للابتكار 2019

المصدر: دبي- البيان

حددت مجموعة دبي للجودة 20 ديسمبر كآخر موعد لتقديم طلبات الترشح للدورة الثانية لجائزة الإمارات للابتكار لعام 2019 والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

وتستقبل المجموعة طلبات الترشح من كافة المؤسسات الربحية وكبرى شركات القطاع الخاص من مختلف القطاعات بالدولة. وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في الحفل الختامي للجائزة في فبراير لعام 2019 احتفالاً بشهر الإمارات للابتكار.

وتعد الجائزة إضافة نوعية جديدة إلى مجموعة الجوائز التي تتبناها مجموعة دبي للجودة منذ تأسيسها في عام 1994 في إطار سعيها الدؤوب نحو تطوير وتعزيز ممارسات الجودة والامتياز في قطاع الأعمال والخدمات على المستوى الحكومي والخاص في الإمارات وفي المنطقة ككل.

ورش العمل

وتحرص مجموعة دبي للجودة على تسخير كافة إمكاناتها وخبراتها لضمان شفافية وحيادية وجودة عملية التقييم في الجائزة والاعتماد على طرق التقييم المعتمدة ومطابقة المعايير الرئيسية والفرعية للجائزة استناداً لأحدث المفاهيم والممارسات العالمية في الابتكار، والاختيار الدقيق لفريق إدارة الجائزة من ذوي الخبرة والكفاءة، بدءاً من رئيس وأعضاء هيئة المحكمين إلى اختيار المقيمين.

ونظمت المجموعة 3 ورش عمل تدريبية ومحاضرات تفاعلية قام بها الدكتور قاسم كَناكري المستشار الفني للجائزة والمدير التنفيذي لشركة تيم باور العالمية، بهدف تدريب ما يقرب من 200 مقيم لتأهيلهم على نظام التقييم المعتمد في الجائزة.

وأكدت فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة أهمية الابتكار في قطاع الأعمال قائلة: في سباقنا نحو الريادة وتماشياً مع رؤية الإمارات 2012 لتصبح دولتنا أفضل دول العالم بحلول 2017، مضيفة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضع مبدأً نتمسك به جميعاً، وهو «هدفنا الرقم واحد عالمياً في كافة المجالات».

وأضافت: جاءت رؤية المجموعة «الابتكار من أجل الريادة»، لتحقيق هذا التميز والتفوق من خلال خلق مناخ تحفيزي وتمكين المؤسسات والأفراد من تطبيق أحدث ممارسات التميز والابتكار على مستوى الأعمال محلياً وعالمياً، وأن الجائزة تتناغم مع المبادرات الابتكارية للدولة حيث توافدت للمشاركة كبرى المؤسسات الربحية من مختلف القطاعات، مما يعد مؤشراً على اهتمام صناع القرار في القطاع الخاص بأهمية الجائزة ومساهمتها الإيجابية في تحسين أداء شركاتهم وبيئات العمل.

12 شركة

وفازت 12 شركة من كبرى مؤسسات القطاع الخاص بالدولة، في الدورة الأولى لجائزة الإمارات للابتكار، حيث حققت شركة بروج مستوى 5 نجوم، ودبي للكابلات المحدودة، والإمارات العالمية للألمنيوم، والصناعات الغذائية العالمية، ومجموعة الإمارات 4 نجوم، وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة إنتيرتينر 3 نجوم، وحصلت مجموعة صيدليات أستر وحضانة اوركارد البريطانية، وسلطة واحة دبي للسيليكون والإمارات للتبريد المركزي، وبنك المشرق على نجمتين.