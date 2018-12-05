بحث التعاون التجاري بين غرفة الشارقة ومقاطعة لومبارديا بإيطاليا

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد من اتحاد الصناعات في مقاطعة لومبارديا الإيطالية، فرص تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في الشارقة ونظيراتها الإيطالية، وسبل دعم الشراكات بين الجانبين في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر غرفة الشارقة أخيراً، بين محمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، وبيترو سالا مدير شؤون المؤسسات والعلاقات الخارجية والدولية في اتحاد الصناعات اللومباردي، واليساندرا أموريني رئيس قسم العلاقات الدولية وملف إكسبو دبي 2020، بحضور إبراهيم راشد الجروان مدير العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وعمر علي صالح مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.

وناقش الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مدى إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة مستقبلاً، تُسهم في تطوير آفاق التعاون والتواصل بين غرفة الشارقة واتحاد الصناعات في لومبارديا، والتعريف بالخدمات التي يُقدّمها كل جانب إلى أعضائه المنتسبين، ومن بينها إمكانية تنظيم بعثة تجارية من الشارقة إلى لومبارديا، إلى جانب اقتراح عقد ندوة تعريفية في الشارقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المقاطعة الإيطالية، ودراسة إمكانية تنظيم «يوم ميلان في الشارقة».