سيارتا تويوتا رش للفائزيْن في حملة ترويجية مشتركة مع فلاي دبي

المصدر: دبي- البيان

قدمت الفطيم تويوتا كجزء من حملتها الترويجية التي استمرت على مدى 3 أشهر مع فلاي دبي سيارتي تويوتا رش جديدتين لاثنين من المسافرين مع فلاي دبي.

وبهدف ترويج الاتصال بالإنترنت على متن رحلات فلاي دبي، وفرت الحملة للمسافرين فرصة الدخول في السحب للفوز بسيارة تويوتا رش عند شرائهم باقة «واي فاي» غير محدودة على متن الطائرة. وتم تقديم السيارتين لصالح التقوي وعمر فضل محمد، في صالة عرض تويوتا في دبي فستيفال سيتي بحضور سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا، ويوسف الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في الفطيم تويوتا، إلى جانب كينيث غايل الرئيس التنفيذي للعمليات في فلاي دبي، ودانيال كيرسون، نائب الرئيس للمنتجات في فلاي دبي.

وقال سعود عباسي: أحدثت تويوتا رش السيارة الرياضية متعددة الأغراض الجديدة ذات المقاعد السبعة تغييراً جذرياً في فئتها، حيث تشتمل على مزيج من المزايا العملية الرائعة والحضور اللافت على الطريق. نحن على ثقة أن السيارة الجديدة ستحوز تقدير وإعجاب الفائزين المحظوظين، لسنوات قادمة. وتشغّل فلاي دبي أسطولاً يضم 58 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737، وتوفر ما يزيد على 90٪ من طائراتها خدمة اتصال واي فاي. وكانت قدمت هذه الخدمة في عام 2016، وهي تزود الركاب بميزة الاتصال بإنترنت واي فاي عالي السرعة مع إمكانية مشاهدة بث تلفزيوني مباشر.