إنجاز 60 % من هياكل «ميدان وان» الخرسانية

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

أعلن فهد كاظم نائب رئيس شركة «ميدان مولز» أن نسبة الإنجاز في مشروع «ميدان وان مول» وصلت إلى نحو 60% من الهياكل الخرسانية، مشيراً إلى أنه من المتوقع افتتاح المشروع قبل انطلاق إكسبو 2020 دبي.

وقال كاظم خلال لقاء مع الصحفيين عقد أمس في دبي إن مجموعة ميدان ستمنح الأولوية للمواطنين لتأسيس مشروعاتهم في مركز التسوق الجديد من خلال تأجير مساحات صغيرة وبمرور الوقت ومع تحقيق المشروع لأرباح متنامية يتم تخصيص مساحات أكبر وصولاً لتأجير المساحات الكبيرة، وهو الأمر الذي يأتي ضمن استراتيجية الشركة الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت كاظم إلى أنه تم تخصيص 50% من مساحة مركز التسوق للمناطق المشتركة لإقامة الفعاليات والاحتفالات مقابل نسبة مماثلة للمساحات القابلة للـتأجير والتي سيتم تخصيص 15% منها للترفيه مثل دور السينما، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن هذه المساحات يتم تأجيرها بأسعار أقل مقارنة مع غيرها إلا أنها تلعب دوراً كبيراً في استقطاب الزوار والعائلات إلى مركز التسوق.

وأضاف كاظم إنه من المقرر أن يضم «ميدان ون مول» عند اكتماله ما يزيد على 550 منفذاً لمتاجر الأزياء والتجميل، وهايبر ماركت بمساحة 13,200 متر مربع، و190 مطعماً ومقهى، وسينما تضم 21 شاشة عرض، إلى جانب بحيرة كريستال لاجون الممتدة على مساحة 8.2 كيلومترات، وشاطئ رملي يمتد بطول 300 متر إلى جانب الحديقة المائية، والمواقع المخصصة لتجارب الترفيه والتسلية ضمن منطقة تبلغ مساحتها 37 ألف متر مربع، ونافورة مائية راقصة بطول 380 متراً، وإضاءة مخصصة لعروض الليزر بارتفاع 100 متر.

علامات تجارية جديدة

وأوضح نائب رئيس شركة «ميدان مولز» أن المجموعة تعتزم التركيز على إضافة علامات تجارية جديدة يتم استقطابها للسوق للمرة الأولى من شأنها أن تشكل نحو 30% من إجمالي العلامات التجارية الموجودة في مركز التسوق، بالإضافة إلى التركيز على استقطاب العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن ميدان مولز بدأت العمل على استقطاب العلامات الترفيهية لشغل المساحات المخصصة للسينما وأماكن التسلية، لتنتقل بعد ذلك إلى استضافة مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المعروفة.

وقال كاظم: إن المشروع عبارة عن وجهة ترفيهية متعددة الأبعاد تقدم تجارب مميزة تواكب أنماط الحياة العصرية في قلب مشروع ميدان. ومن خلال المزج بين عناصر التصميم وريادة الأعمال والتكنولوجيا

مضيفاً إن الشركة ستتبع نظاماً للتأجير يجمع بين القيمة الإيجارية الثابتة والمشاركة في الإيرادات وهو الأمر الذي يمنح المستأجر مرونة عالية للحصول على القيمة الإيجارية التنافسية التي يتطلع إليها، ومن خلال أنظمة الربط يتم الاتفاق على نسبة الإيجار من المبيعات والتي تتراوح من 12- 15% في المطاعم و4% للمحال الإلكترونية على سبيل المثال.

مساعدة الشركات

وأضاف كاظم إن «ميدان مولز» لديها أيضاً خطة لمساعدة الشركات حال خسارة العلامة التجارية، ومن خلال ربط أنظمة مركز التسوق بالمتجر يتم رصد مستوى المبيعات بما يساعد على تقديم الدعم اللازم لأصحاب المتاجر عند تجاوز نسبة الإيجار من إجمالي الإيرادات للحدود القياسية السليمة، مشيراً إلى أن «ميدان مولز» حرصت على إدراج جميع الشروط بالعقود المبرمة مع المستأجرين بما في ذلك المخالفات والغرامات المترتبة عليها في حال ارتكابها، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية وآليات تأثرها بالإيرادات.

وذكر أنه على المستوى العالمي اتجهت العديد من العلامات التجارية التي بدأت عملياتها عبر البيع الإلكتروني إلى افتتاح محال تجزئة بمراكز التسوق وهو الأمر الذي يؤكد تكامل الأدوار بين الإلكتروني والتقليدي، مشيراً إلى أن مواقع التجارة الإلكترونية لن تلغي مراكز التسوق والعكس.

مرافق

ويتضمن مركز التسوق الجديد منحدراً داخلياً للتزلج بطول كيلومتر واحد، وردهة سماوية مغطاة قابلة للكشف على مساحة 100 متر مربع، وأكثر من 12 ألف موقف للسيارات وتستوعب الساحة متعددة الأغراض 30 ألف شخص في أي وقت، بما يجعلها ملائمة لإقامة العروض والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية للزائرين من مختلف الأعمار، كما ستضم «ميدان ون» برجين مخصصين للضيافة، بالإضافة إلى برج للمكاتب ومركز طبي عصري.

ويضم المشروع منشأة رياضية داخلية متعددة الأغراض مساحتها 258,300 قدم مربعة مع ملاعب وساحات بقياسات نظامية للعب كرة القدم وكرة السلة والطائرة والاسكواش والتنس، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، والكريكيت الداخلي وفنون القتال المختلطة، والملاكمة والجري وسوفتبول، وكرة القاعدة والجولف. كما تشتمل خيارات الرياضات الخارجية على ملاعب كرة القدم، وركوب الدراجات ومسارات المشي والجري، ومتنزه التزلج ومتنزه «بي إم إكس» للدراجات.

ويسعى ميدان ون إلى تطبيق مفاهيم الإحلال التكنولوجي الحديثة على تجارب التسوق التقليدية، من خلال توفير الراحة والسهولة في الحركة مع الحلول التسويقية المتقدمة. وسيتمثل ذلك في منصة ميدان-ون الافتراضية.

مشاريع ناشئة

بهدف تعزيز الابتكار في المنطقة، يشتمل ميدان-ون على حاضنة للمشاريع الناشئة، وتضم منشأة ممكنة بالكامل للتوصيل والتشغيل مخصصة لرواد الأعمال الجدد المتميزين في مجالات الأزياء والتجميل والمأكولات والمشروبات وغيرها.

وستوفر المساحة المخصصة للمشاريع الناشئة حوافز تنافسية للمستأجرين وتعزيز مواقعهم من خلال التنظيم الدقيق، والتوجيه والدعم اللازم لنقل الأعمال الجديدة من علامات تجارية ناشئة إلى أسماء عالمية شهيرة، ولدت في دبي وتمت رعايتها بفخر في ميدان-ون.