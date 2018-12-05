افتتاح فندق «ستوديو إم» في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت فنادق ستوديو إم اربيان بلازا أول ستوديو إم في منطقة الشرق الأوسط وأول فندق ضمن محفظة «مجموعة إم» التابعة لفنادق ومنتجعات ميلينيوم في الإمارات، ويضم الفندق 323 غرفة وشقة فندقية.

ويؤكد افتتاح الفندق الجديد الذي يصنف ضمن فئة 3 نجوم نمو علامة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا وامتداد خدماتها للفئة المتوسطة، حيث يزداد طلب هذه الفئة على خدمات الضيافة. علاوةً على ذلك، فإن فندق ستوديو إم اربيان بلازا يعد أول مشاريع مجموعة هلا للضيافة، وهي أحد مشاريع مجموعة سعيد ومحمد النابودة، في مجال الضيافة.

وقال عبد الله محمد النابودة، رئيس مجموعة سعيد ومحمد النابودة: فندق ستوديو إم اربيان بلازا يعد أحد أول مشاريعنا في مجال الضيافة. ويلبي الفندق المتطلبات المتزايدة لرواد التقنية الشباب فكافة غرف الفندق مزودة بمنافذ ومقابس تسهل بث المحتوى عبر شاشات العرض الذكية قياس 43 و49 بوصة من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.

وقالت أورسولا الشدياق، المدير العام للفندق: «يعد افتتاح ستوديو إم اربيان بلازا فندق وشقق فندقية نقلة نوعية في مسيرة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، حيث إنه مؤشر مهم على نمو وازدهار العلامة التجارية وتنوعها لتشمل كافة فئات السوق».