أبوظبي تفوز باستضافة معرض ومؤتمر تبادل المطارات 2019

المصدر: أبوظبي- البيان

فازت مطارات أبوظبي باستضافة معرض ومؤتمر تبادل المطارات 2019 بالتعاون مع المجلس الدولي للمطارات الذي سيقام في شهر نوفمبر من العام القادم، وذلك خلال الإعلان الذي جرى في حفل تسليم حقوق الاستضافة الرسمية ضمن فعاليات المعرض العام الجاري، الأسبوع الماضي في العاصمة النرويجية أوسلو.

وتسلم محمد عبدالله الكثيري، نائب أول الرئيس التنفيذي من مطارات أبوظبي حقوق استضافة فعاليات معرض ومؤتمر تبادل المطارات 2019 خلال الحفل الذي أقيم في ختام فعاليات المؤتمر والمعرض بالنرويج.

ويستقطب معرض ومؤتمر تبادل المطارات 1500 شخصية عالمية من صناع القرار في المطارات ومئات المتحدثين المرموقين، ويُعتبر المعرض فعالية سنوية عالمية تستضيفها مجموعات المطارات في جميع أنحاء العالم، حيث وقع الاختيار على مطارات أبوظبي لاستضافة الدورة المقبلة من المعرض والتي ستعقد في نوفمبر 2019.

وبهذا الشأن، قال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يأتي الإعلان عن إقامة هذه الفعالية الدولية في وقت مهمٍ بالنسبة لنا مع اقتراب موعد الكشف عن أحد أهم مشاريعنا حتى الآن، وكلنا فخر لاختيارنا من قبل المجلس الدولي للمطارات لاستضافة الدورة المقبلة من المعرض، فنحن نتطلع إلى الترحيب بأفراد قطاع ومجتمع المطارات العالمية على أرض أبوظبي العام المقبل».

وأضاف تومبسون: «تنسجم هذه الفعالية مع رؤيتنا الرامية لأن نصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم. كما تسهم في تكريس رسالتنا القائمة على تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح».

وتنسجم استضافة هذه الفعالية في العاصمة الإماراتية مع خطة أبوظبي و«مئوية الإمارات 2071»، كما يأتي الإعلان عن استضافة هذه الفعالية عقب تسلم مطارات أبوظبي مجموعة من الجوائز المرموقة من المجلس الدولي للمطارات.

وحصل مطار أبوظبي الدولي على تصنيف المطار الأسرع نمواً في العالم في الربط الجوي من قبل مجلس المطارات الدولي في ديسمبر 2017. ونال المطار شهادة الاعتماد الذهبية من المجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ نظير جهوده في الحد من انبعاثات الكربون في إطار برنامج اعتماد ضبط انبعاثات الكربون للمطارات.

يُذكر أن المجلس الدولي للمطارات يُعتبر الممثل التجاري الوحيد للمطارات في مختلف أنحاء العالم، ويُنظم معرض ومؤتمر تبادل المطارات السنوي الذي يستضيف سلسلة مؤتمرات مخصصة تركز على المجالات الحيوية لعمليات المطار مثل الابتكار الرقمي وأمن المطارات وعمليات واستدامة المطار.