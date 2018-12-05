بدر العلماء: الدولة تركز على الثورة الصناعية والتصنيع

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قال بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لقمة التصنيع والصناعة التحويلية العالمية، إن الإمارات تركز على الصناعة التحويلية والتصنيع، وأعرب عن فخره بذلك.

وأضاف العلماء في مقالة نشرتها مجلة "ميد" أن تخطيط الإمارات للتنويع الاقتصادي ورؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030، لاحظت أهمية القطاع الصناعي باعتباره محركا استراتيجيا للاستدامة والاقتصاد الوطني، وركزت على أهميتها وتطويرها وتنميتها.

وتشير الأرقام إلى أنه في الفترة من 2007 الى 2017 فإن الصناعة التحويلية والمرافق الصناعية والبناء والإنشاء تمثل أكثر من ثلث المشاريع في الإمارات، المتوقع أن تنمو الى أكثر من ذلك في العقد المقبل، حسب ما ذكرته مجموعة أكسفورد للأعمال.

كما أن الأمر لا يقتصر على الإمارات وحسب، بل إن المملكة العربية السعودية، في السنوات الأربعين الماضية حققت تقدما كبيرا في إنشاء قاعدتها الصناعية، وتضاعف عدد الوحدات الصناعية في المملكة 30 مرة بين 1974 و2015.

وأشار العلماء الى أن الثورة الصناعية الرابعة تدفع قطاع الصناعة التحويلية إلى التحول إلى مستوى عالمي، والنتيجة أن التقنيات الرقمية والابتكارات ذات العلاقة تسهم بمعدل نمو غير مسبوق وتحول غير عادي في هذا القطاع.