أدنوك تستضيف منتدى مديري أخلاقيات العمل

المصدر: أبوظبي- البيان

استضافت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الدورة الأولى من «منتدى مديري أخلاقيات العمل والامتثال» في مقرها الرئيسي بمشاركة عدد من مديري الامتثال والمستشارين العامين من شركات رائدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى فريق أخلاقيات العمل والامتثال في مجموعة أدنوك، وذلك لمناقشة المواضيع ذات الصلة بدورة المنتدى هذا العام، والتي أقيمت تحت عنوان «إدارة مشهد المخاطر الجديد»؛ بهدف مساعدة الشركات على تسخير أفضل الأدوات والعمليات المبتكرة اللازمة للتعامل مع بيئة الأعمال المحلية والدولية المتغيرة.

وقال سالم الدرعي، المستشار القانوني العام ومدير الشؤون القانونية والحوكمة والامتثال في أدنوك: «مع زيادة وتيرة الأعمال وإعادة تشكيل التقنيات الجديدة الناشئة لأسلوب وطريقة إنجاز العمل، أصبح على مديري الأخلاقيات والامتثال الاستعداد باستمرار للتعامل مع المخاطر الجديدة والناشئة، بما يضمن دعم كوادرهم لأعمالهم بشكل فعال.

ولا شك أنه بإطلاق هذا المنتدى السنوي، تلعب أدنوك دوراً رائداً في المساهمة في صياغة مستقبل مهنة أخلاقيات العمل والامتثال في أبوظبي، بما يضمن ترسيخ مكانة الإمارة والدولة كوجهة رائدة تنعم بالسلامة الأخلاقية، والتنوع الاقتصادي لممارسة الأعمال لعقود قادمة».

وأدار خبراء متخصصون من مؤسسة الأبحاث العالمية «جارتنر»، التي تزوّد قادة الأعمال بالأفكار والأدوات ذات الصلة، المنتدى حيث قدموا أحدث أبحاثهم حول كيفية إدارة مخاطر أخلاقيات العمل والامتثال المعقدة بكفاءة ومرونة في بيئة أعمالنا الحيوية.

شارك بالمنتدى سوق أبوظبي العالمي، وبيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك، وشركة «ضمان»، وشركة بترول الإمارات الوطنية، والاتحاد للطيران، وجنرال إلكتريك، ومبادلة للاستثمار، وجامعة نيويورك أبوظبي، وشركة «أوكسيدنتال بتروليوم»، وشركة «تكنيب»، بالإضافة إلى أدنوك ومجموعة شركاتها.