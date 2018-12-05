لجنة التنمية الاقتصادية بعجمان تبحث حلولاً مبتكرة لتمويل المشاريع الصغيرة

المصدر: عجمان - البيان

ترأس المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أعمال الجلسة الحادية عشرة للعام الجاري للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، حيث تناولت الجلسة عدداً من الموضوعات الاقتصادية وسبل سير عمل اللجنة، مع التركيز على الحلول المبتكرة لتمويل المشاريع الصغيرة.

حضر الجلسة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وفاطمة سالم، وسالم أحمد السويدي، وعلي عيسى النعيمي، ويافع عيد الفرج، وصالح الجزيري، ومروان المهيري، ومقرر اللجنة خولة الياسي، إلى جانب الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

ورفع عبدالله المويجعي أسمى آيات التهاني والتبريكات باسم أعضاء اللجنة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، كما تقدم بالتهنئة إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وإلى أولياء العهود، وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 47، متمنياً دوام التقدم والتطور والسعادة والأمن للإمارات.

واستعرض الدكتور الزعابي، مشروع طرح المؤسسات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منصات أسواق المال، والذي يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتوفير قنوات لهذه الشركات للوصول إلى أسواق رأس المال بالدولة، والاستفادة من طرق التمويل المتاحة، ومنح الفرصة للمستثمرين الأفراد بالمشاركة في هذا القطاع الواعد.

مبيناً أن المشروع سينتج عنه توفير آلية مبتكرة لتمويل الشركات الصغيرة وشركات النمو بشكل فعال، ودعم الاقتصاد الوطني والريادة في تطبيق الفكرة على المستوى الإقليمي، ووضع متطلبات تطبيق الفكرة، ودراسة الفرص والتحديات لتبني الحل الأمثل بالتعاون مع مختلف الجهات، وتحقيق فرص استثمارية مجدية للصناديق الحكومية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأفراد بالمشاركة في تمويل هذه المشاريع والاستثمار فيها.

وتم عرض أهم مشاريع ومبادرات الاتحاد لخدمات الطاقة، وعلى رأسها مشاريع الطاقة الشمسية، ودور ذلك في تعزيز نمو الاقتصاد، وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، كما تم استعراض الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية السياحية في عجمان.