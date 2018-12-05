90 درهماً رسم شهادة المنشأ بغرفة أبوظبي بدلاً من 410

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خفض رسوم وتثبيت سعر خدمة شهادة المنشأ لتصبح بسعر ثابت هو 90 درهماً للشهادة، بغض النظر عن إجمالي قيمة الفاتورة التجارية المراد إصدار شهادة المنشأ لها. كانت رسوم شهادة المنشأ تصل قبل الخفض حتى 410 دراهم اعتماداً على قيمة الفاتورة التجارية.

كما تقرر خفض سعر النسخ الإضافية لشهادة المنشأ من 10 دراهم إلى 5 دراهم للنسخة الواحدة، وخفض رسم التصديق على قائمة التعبئة من 20 درهماً إلى 5 دراهم.

وأكد محمد المهيري مدير عام الغرفة، أن شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة أبوظبي ستكون بذلك هي الأقل سقفاً لرسوم الخدمة والأقل سعراً في المعدل العام على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي لمواكبة توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى تحقيق منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، تحفز القطاع الخاص، وتوفر له المناخ المثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية.

وأضاف أن جملة الإعفاءات التي شهدتها بيئة الإعمال في إمارة أبوظبي مؤخرا، بداية من الإعفاء من رسوم الرخص الاقتصادية الجديدة، مروراً بإعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص، وصولا إلى ما تبعها من إعفاء من رسوم العضوية التابعة لغرفة أبوظبي وخفض رسوم إصدار شهادة المنشأ، توحدت جميعاً مضامينها تحت مظلة القرارات الجديدة والرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة.



