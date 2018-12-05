1175 رحلة للناقلات الوطنية يومياً

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

بلغ عدد رحلات الناقلات الوطنية الأربع «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران» نحو 36.43 ألف رحلة إلى أنحاء العالم خلال أكتوبر 2018 بمعدل 1175 رحلة يومياً بحسب «أو إيه جي» المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة أن طيران الإمارات لوحدها شغلت 16552 رحلة جوية ذهاباً وإياباً، تليها «الاتحاد للطيران» التي شغلت 7757 رحلة فيما وصل إجمالي عدد رحلات «فلاي دبي»، إلى 6679 رحلات جوية مقابل 5441 رحلة لشركة «العربية للطيران» انطلاقاً من مراكز عملياتها الثلاث في الشارقة ومصر والمغرب.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني ارتفع إجمالي الحركة الجوية في أجواء الدولة بين يناير وأكتوبر 2018 إلى 700 ألف و572 حركة جوية بينما المطارات تعاملت مع نحو 10 ملايين مسافر خلال أكتوبر الماضي.



