افتتاح متجرٍ لكارفور ضمن مشروع «داماك هيلز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «داماك العقارية» افتتاح سوبرماركت جديد لعلامة «كارفور» ضمن مشروع مجمع داماك هيلز السكني في قلب منطقة «دبي لاند». والمتجر هو الفرع الـ67 للعلامة في الإمارات. وكان مشروع «داماك هيلز» شهد إطلاق أول مركز ترفيهي عائلي، وتسليم منازل ووحدات سكنية لأكثر من 1500 عائلة.

وقال نايل مكلوغلين، نائب رئيس أول شركة داماك العقارية: «في الأسواق الدوليّة الناضجة مثل الإمارات: نرحب بافتتاح متجر جديد لسلسلة كارفور ضمن مشروع داماك هيلز. وكلّنا ثقة بأن هذا المشروع المتنامي سيسهم في تعزيز الإقبال على المتجر الجديد للعلامة».

وقال فيليب بجيلو، المدير الاقليمي لكارفور الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة: نركز في كارفور على تحقيق التوسع إلى المناطق التي تشهد طلباً متنامياً على منتجاتنا، ويتوافق هذا الموقع مع توجهنا.

وينضم كارفور إلى مجموعة متنامية من الوجهات والمرافق في مشروع داماك هيلز بما يشمل مدرسة جبل علي، ونادي ترامب إنترناشيونال غولف كلوب دبي. ووقّعت داماك العقارية خلال الصيف الماضي اتفاقية مع مجموعة فنادق راديسون وذلك لتطوير وإطلاق فندق راديسون، داماك هيلز دبي المؤلّف من 481 غرفة، والذي سيفتح أبوابه أمام الضيوف بحلول نهاية 2019.