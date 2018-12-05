«أوليفر وايمان»: 12 قاعدة ذهبية لرفع كفاءة الإنفاق العام

المصدر: دبي - البيان

أصدرت شركة «أوليفر وايمان» تقريراً جديداً بعنوان «12 قاعدة ذهبية تُوصَى الحكومات بتطبيقها لضمان كفاءة الإنفاق». وبحسب تقديرات «أوليفر وايمان» تبلغ قيمة الإنفاق الحكومي عالميًا حوالي 28 تريليون دولار، وتبلغ قيمة المشتريات العامة منها حوالي 8.5 تريليونات دولار.

وفي حال استمرارها على معدلاتها الحالية، سيتعذر تحمل مستويات الإنفاق في الكثير من الدول ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل منها العجز الكبير في الميزانيات، ارتفاع تكاليف الديون، وشيخوخة السكان، والاعتماد على تقلب أسعار السلع الأساسية. وعليه يلزم معالجة مشكلات الإنفاق الحكومي بمنهجية أكثر استراتيجية، فلربما تكون كفاءة الإنفاق هي السبيل الوحيد المتبقي للاستدامة المالية والتي قد تُحقق نتائج ملموسة.

ويتناول التقرير 12 «قاعدة ذهبية»، عبارة عن تقنيات مبتكرة تهدف لمساعدة الحكومات في السيطرة على زيادة الإنفاق. وهذه القواعد مستمدة من أفضل الممارسات العالمية ومُصنفة ضمن إطار العمل التالي بما يُتيح للحكومات التكيف معها بفعالية: إدارة فئات الإنفاق واستراتيجيات الشراء، مركزية عمليات الشراء وتحديث نماذج عملها، سرعة تفعيل التدفقات النقدية.