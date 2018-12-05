«قمة شركاء أفايا 2019» تبحث دعم المبيعات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «أفايا القابضة» أمس مجموعة جديدة من الإجراءات الرامية إلى دعم نمو شركاء قنوات مبيعاتها، وذلك خلال «قمة شركاء أفايا 2019» التي تستضيفها الشركة بحضور نخبة من خبراء قنوات المبيعات وصناع القرار وعدد من الرواد في مجال الخدمات الفنية والمبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وتأتي الإجراءات الجديدة تحديثاً لبرنامج «أفايا إدج» للشركاء ومن شأنها أن تمهد الطريق لتمكين شركاء قنوات المبيعات من الانتقال من منهجية واحدة لتحقيق القيمة إلى منهجيات أكثر تطوراً، بدءاً بالانتقال من أسلوب العمل التقليدي بتوصيل المنتجات والخدمات إلى بيع الحلول، ومن بيع الحلول إلى بناء المنظومات المبتكرة، ومن بناء المنظومات إلى المساهمة في إحداث نقلة نوعية حقيقية في نموذج العمل.

وتولي التحديثات التي شهدها برنامج «أفايا إدج» تركيزاً كبيراً على شمولية الشركاء، إذ تهدف إلى دعم نموهم بصرف النظر عن حجم أو نموذج أعمال شركاء قنوات المبيعات، ما يعني أن «أﭬايا إدج» سيكون بمثابة برنامج قنوات المبيعات الوحيد من نوعه في العالم الذي يقدم فرص نمو متساوية للشركاء من مختلف الأحجام.