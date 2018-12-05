ارتفاع صافي دخل بنوك أبوظبي إلى 23.7 مليار درهم خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة أبوظبي إلى 23.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بـ 23 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2017 في خطوة تعكس تواصل نمو القطاع الذي يعد من أنشط القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات.

وجاءت الزيادة المسجلة في صافي دخل بنوك أبوظبي مدعومة بالنمو الكبير الذي أظهره القطاع بشكل عام منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع صافي الأرباح التي حققها 18 بنكاً وطنياً مدرجاً في الأسواق المالية إلى نحو 33 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو نسبته 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.