موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات أفضل مشغل ضمن جوائز لويدز

المصدر: دبي - البيان

فازت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، بجائزة أفضل مشغّل للموانئ لهذا العام ضمن حفل توزيع جوائز «لويدز ليست» لجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي أقيم في فندق بلازو فيرساتشي في دبي، وتسلم الجائزة شهاب الجسمي، مدير الإدارة التجارية - الموانئ والمحطات - في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات.

وتعتبر جوائز «لويدز ليست» لجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا من أكثر الجوائز المرموقة في قطاعات اللوجستيات والتجارة والنقل البحري، ويعتبر هذا التكريم للشركات اعترافاً بريادتها في القطاع، وتلك التي تشتهر بتبني الممارسات الرائدة والمعايير التي تساعد في تقديم الأفضل لهذه الصناعة.

وأكدت لجنة التحكيم، عمل موانئ دبي العالمية، وتبنيها مؤشرات الأداء الرئيسية الموثقة بالمقاييس، والتزامها بالابتكار والسلامة والبيئة.

قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «شرّفنا الفوز بهذه الجائزة التي تؤكد من جديد جهودنا لتمكين التجارة من خلال الابتكار الرائد في الصناعة، وإنشاء نموذج أعمال مرتكز على العملاء.

لقد أصبح ميناء جبل علي جزءاً رئيسياً من سلسلة التوريد العالمية، من خلال شبكة تصل إلى أسواق أكثر من ثلاثة مليارات شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وشمال وشرق أفريقيا وشبه القارة الهندية».

كما رعت موانئ دبي العالمية جائزة لويدز ليست إنتليجنس لهذا العام، وهي جائزة الابتكار التي تكرّم المبدعين الرياديين في القطاع البحري.