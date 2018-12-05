مجلة ديلويت: اهتمام كبير بإطلاق مبادرات «بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

ركزت مجلة ديلويت الدورية في عددها لخريف 2018 على منظومة بلوك تشين وقطاع التكنولوجيا والتعلم الآلي.

وأشارت المجلة إلى أن الحكومات والهيئات الناظمة من أستراليا إلى كندا وعبر دبي، أطلقت مبادرات لمنظومة بلوك تشين، لتعزيز التفاهم ووضع المعايير، وتشجيع استخدام سلسلة القيمة لتحقيق رؤية تتفاعل فيها الوكالات متعددة الأطراف مع بعضها البعض في بيئة آمنة، لتسهيل المعاملات الاقتصادية السلسة لصالح مواطنيها. مع ذلك، وفي تحسين كيفية تفاعل مزودي الخدمة مع عملائهم، ستعتمد منظومة بلوك تشين، على أطر تنظيمية متينة وشاملة لدعم منظومة بلوك تشين.

وفي مقال تحت عنوان صعود عصر الروبوت الخلاق: التعلم الآلي في وسائل الإعلام، أفاد ايمانويل دورو، الشريك المسؤول في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في ديلويت الشرق الأوسط، وغوراف غوفيل، المدير في قسم الاستشارات، بأن التعلم الآلي يمهّد الطريق لتأدية دور محوري في الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يزيد قطاع الإعلام استثماراته في حلول التعلم الآلي لتصبح جزءاً من هذا الابتكار التكنولوجي.

وتم التأكيد أن التكنولوجيا متوافرة في كل مكان، فإما أن تستفيد منها أو تواجه خطر التخلف عن مواكبة العصر.