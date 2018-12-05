مدير جديد لمحفظة أعمال سوق السفر

المصدر: دبي ـ البيان

عزز معرض سوق السفر العالمي الذي يضم تحت مظلته سوق السفر العربي (الملتقى) فريقه التنفيذي بتعيين الفرنسي كلود بلان مديراً جديداً لمحفظة أعماله بخبرة تزيد على 25 عاماً في قطاع السفر والضيافة.

وسيتولى بلان مسؤولية الإشراف على جميع الفعاليات التي تقام ضمن محفظة سوق السفر العالمي بما فيها سوق السفر العالمي لندن ومعرض «ترافيل فوروورد» المصاحب له، وجوائز السياحة والسفر العالمية، وسوق السفر العربي (الملتقى) وسوق السفر العالمي في أميركا اللاتينية وسوق السفر العالمي في أفريقيا.

وحققت محفظة سوق السفر العالمي مستويات عالية من النجاح العام الماضي بصفقات عالمية قدرت بنحو 7 مليارات دولار. وسينضم بلان إلى فريق من الخبراء والمتخصصين في صناعة السفر، وستساهم خبرته الواسعة في هذا المجال في تعزيز المعرفة المتعلقة بتجارب السفر ومعارض السفر العالمية.

الجدير بالذكر أن معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2019) سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 28 أبريل حتى 1 مايو 2019 وسيركز بصورة أساسية على التقنيات المتطورة والابتكار التي يشهدها قطاع السفر والسياحة.