3.7 % مساهمة المقاطع المعدنية بصادرات رأس الخيمة غير النفطية

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

بلغت نسبة مساهمة صناعة المقاطع المعدنية 3.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية لرأس الخيمة العام الماضي. جاء ذلك في دراسة أعدتها غرفة رأس الخيمة عن صناعة المقاطع المعدنية.وقالت إيمان درويش الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة: شكل الإنتاج الكلي لصناعة المقاطع المعدنية ما نسبته 6% من إجمالي ناتج الصناعات التحويلية للإمارة بواقع 438 مليون درهم بحسب البيانات المالية للشركات العاملة في هذه الصناعة.

كما شكلت القيمة المضافة التي تولدها هذه الصناعة نسبة قياسية مقارنة بالصناعات التحويلية وصلت إلى 58% من حجم إنتاجها الكلي بواقع 255 مليون درهم، في حين شكلت مستلزمات الإنتاج 42% من إجمالي قيمة الإنتاج لكامل الصناعة.

وقالت رجاء محمد بن جمعة، مدير إدارة الدراسات والتعاون التجاري بالوكالة في غرفة رأس الخيمة إن مبيعات صناعة المقاطع المعدنية نمت بين عامي 2015 و2017 بنسبة 24% حيث بلغ مجموع مبيعاتها حوالي 422 مليون درهم.

كما شكلت الصادرات حوالي 30% من مبيعات الشركات العاملة في هذه الصناعة لعام 2017، حيث بلغ حجم صادرات صناعة المقاطع المعدنية 126.5 مليون درهم بزيادة بلغت 18% بين عامي 2016 و2017، وبالتالي ازدادت مساهمة صناعة المقاطع المعدنية في إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 3.7%.