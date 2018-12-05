مؤتمر حول الامتياز التجاري ضمن فعاليات «تشاينا هوم»

المصدر: دبي- البيان

تتضمن فعاليات معرض «تشاينا هوم لايف»، أكبر منصة للمنتجات الصينية، المقرر إقامته في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض في الفترة بين 11-13 ديسمبر، مؤتمراً حول الامتياز التجاري وحلول المصانع وفرص شراء وبناء المصانع محلياً. ومن المقرر أن يقوم ممثلون من «منتدى الحلول الصناعية والفرانشايز» في الصين بالتحدث خلال اليوم الثاني من المعرض.

وسيقوم كارل لو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جوانجدونج بي إف سي تكنولوجي بالكشف عن حلولها الخاصة بالمعدات الشاملة وخدمات التصدير والدعم المالي. وستقدم الشركة نظرة شمولية لحلول الآلات والإنتاج، وأنظمة تكامل التكنولوجيا، بالإضافة إلى مصادر التوريد التي تتعامل مع المتطلبات الخاصة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

كما يشارك في المؤتمر، ليون زهو، مدير عام التجارة الخارجية في شركة «دي إي أند إي للمعدات» المتخصصة في أجهزة المطبخ الفاخرة، وكذلك فنغ جيلي، مؤسس ورئيس شركة موراكات المتخصصة بصناعة الدراجات الكهربائية.

وقال بينو بيلاي، الرئيس التنفيذي للعمليات، في إم أورينت الدولية للمعارض: يشكل الشرق الأوسط الآن جزءاً حيوياً من استراتيجية الصين التجارية. وباعتبارنا أكبر منصة للمصادر الصينية في المنطقة، فإننا ملتزمون برفع توقعات العارضين والزوار.