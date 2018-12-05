غرفة دبي تروّج للإمارة في منتدى الأقاليم الروسية للتصدير

المصدر: دبي- البيان

شاركت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مكتبها التمثيلي في العاصمة الأذرية باكو مؤخراً في منتدى الأقاليم الروسية للتصدير في مدينة بيرم بروسيا وذلك ضمن نشاطات مكاتبها التمثيلية الخارجية للترويج لدبي كوجهة جاذبة للأعمال، وتعريف الشركات الخارجية بفرص الأعمال في الإمارة، ويعتبر منتدى الأقاليم الروسية للتصدير أحد أهم منتديات الأعمال الذي يجمع قادة الأعمال وصناع القرار، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال الصادرات في روسيا، بالإضافة إلى أبرز آليات التعاون الدولي في بيرم لتطوير الإمكانات الاقتصادية للأقاليم الروسية.

وأكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي أهمية المشاركة في هذا المنتدى، حيث يعتبر منصة مثالية للترويج لبيئة الأعمال في دبي وجذب المستثمرين، وإنشاء علاقات جديدة بين مجتمعات الأعمال المشاركة في المنتدى، مشدداً على الدور الفعال للمكتب التمثيلي للغرفة في باكو في توسيع تواجد الشركات الإماراتية خارجياً، حيث تعتبر هذه المكاتب محطة تعريفية بالفرص الاستثمارية غير المكتشفة في الأسواق الجديدة الواعدة.

وأضاف أن الإمارة تعتبر بفضل موقعها الاستراتيجي الحيوي منفذاً إلى أسواق استهلاكية ضخمة تصل إلى حوالي ملياري نسمة، ويمكن للإمارة أن تشكل قاعدة انطلاق حيوية للشركات الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الإفريقية، نظراً لموقعها الاستراتيجي والمزايا اللوجستية التي توفرها للمستثمرين، بالإضافة إلى كونها مركزاً لإعادة التصدير مع وجود روابط قوية لمختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

كما استعرض سنان نسيبلي، مدير المكتب التمثيلي لغرفة دبي في أذربيجان خلال المنتدى مزايا دبي التنافسية والفرص التي تقدمها للشركات الراغبة بتعزيز تواجدها في المنطقة، مركزاً على المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، والخدمات المتعددة التي توفرها الغرفة لمجتمع الأعمال.

ويشكل المكتب التمثيلي التجاري لغرفة دبي في باكو بوابةً للاستثمارات الإماراتية في سوق أذربيجان بالإضافة إلى فتحه المجال أمام الشركات الأذرية الراغبة بدخول سوق دبي من خلال إبراز أهم المزايا التنافسية التي توفرها دبي في حال اتخاذهم الإمارة مقراً لأعمالهم التوسعية في المنطقة.