625 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 625 مليون درهم حيث تم تسجيل 121 مبايعة بقيمة 174 مليوناً، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 46 مليوناً و104 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 128 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين بمنطقة مردف.

وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 17 مليوناً.

وسجلت الرهون 451 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 202 مليون درهم و53 رهن فلل وشقق بقيمة 249 مليوناً أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 120 مليوناً ورهن بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 119 مليوناً.