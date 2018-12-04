صادرات الإمارات من النفط الأعلى منذ 20 شهراً

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

ارتفعت صادرات الإمارات من النفط الخام في نوفمبر الماضي إلى 3 ملايين برميل يومياً، بالمقارنة مع 2.41 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي، لتسجل بذلك أعلى رقم لها منذ يناير 2017، بحسب البيانات التي نشرتها أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وعزت الوكالة هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات الإمارات النفطية إلى الصين، حيث بلغ حجمها في نوفمبر الماضي 433 ألف برميل يومياً، لتسجل أعلى أرقامها منذ يناير 2017 أيضاً.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن متوسط صادرات الإمارات من النفط إلى الصين منذ يناير 2017 وحتى الآن يبلغ 157 ألف برميل يومياً.وأضافت الوكالة إن بدء إنتاج وتصدير خام النفط الجديد «أم اللولو» ساهم أيضاً في هذه الزيادة.