أراضي دبي تنظم معرضين عقاريين في مومباي وشنغهاي

المصدر: دبي- البيان

تنظم دائرة الأراضي والأملاك في دبي كلا من معرض دبي العقاري في مومباي ومعرض العقارات الفاخرة في شنغهاي، حيث سيجري تنظيم المعرض الأول في المدينة الهندية خلال الفترة من 7 - 10 ديسمبر بمجمع باندرا كيرلا، بينما سيتم تنظيم معرض العقارات الفاخرة في المدينة الصينية من 7 ــ 9 ديسمبر بمركز شنغهاي للمعارض.

‎وقالت ماجدة راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: أراضي دبي حريصة على تسجيل حضور مميز لها، يليق بحجم ومكانة المعرضين، والتوقعات المحيطة بهما، حيث سيتم تنظيمهما في اثنتين من أكبر المدن على مستوى القارة الآسيوية.

ولتحقيق هذا الغرض، وضع قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي خططاً ترويجية متكاملة لدعم المعرضين والمشاركين بهما من كبار المطورين العقاريين في دبي ليقدموا للزوار مجموعة واسعة من العقارات المتنوعة والفاخرة، على نحو ينسجم مع متطلبات العصر، ويراعي تنوع شرائح المستثمرين في هاتين المدينتين.

‎وأضافت: مشاركتنا في حدثين عالميين يقامان في نفس الوقت تؤكد على جهودنا المتواصلة الهادفة إلى توفير كافة السبل للمطورين، لمساعدتهم على الوصول إلى مستثمرين عقاريين. وإذا أخذنا بالحسبان جاذبية سوقنا العقاري للمستثمرين من الجنسيتين الهندية والصينية، يمكننا أن نستنتج الأسباب الكامنة وراء تنظيم المعرضين بالهند والصين، والنجاح المتوقع في هذا الوقت من العام.

وتربطنا علاقة تعاون وتنسيق مع المشاركين، لنقدم سويًا صورة مشرقة عن مدينتنا، مع تسليط الضوء على الآفاق الاستثمارية الكبيرة فيها، وتقديم شرح للبيئة العقارية وسهولة ممارسة الأعمال والتسجيل العقاري والمزايا الاستثمارية . ‎