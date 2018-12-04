«هيئة الاتصالات»: التصويت ضمن جائزة حمدان بن محمد موثوق

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إمكانية التصويت، ضمن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية القائمة حالياً لموثوقيته.

وأوضحت، في نشرة توعوية أمس، ضرورة التأكيد من موثوقية الشخص، الذي يرسل طلب التصويت، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.

وواصلت هيئة تنظيم الاتصالات تحذيراتها على مدار الأيام الماضية من عمليات احتيال قد تتم عن طريق الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، لسرقة حسابات المواقع التواصل الاجتماعي أو جمع بيانات المستخدمين والربح منها، مؤكدة أن الرسائل الاحتيالية عادة ما تحاول إغراء المستخدمين بالمكافآت والجوائز.