انتعاش الطلب على الوحدات العقارية الجاهزة بدبي في نوفمبر

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت دراسة أجرتها شركة «جي سي بي- ريدن» للاستشارات العقارية أن نوفمبر الماضي شهد انتعاشاً في الطلب على الوحدات العقارية الجاهزة.

وبحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أظهرت الدراسة تحولاً ملحوظاً في مزاج مشتري العقارات في دبي خلال العام الجاري، حيث سجلت مبيعات الوحدات العقارية الجاهزة بالإمارة ارتفاعاً في مبيعاتها خلال العام، في ظل لجوء شركات التطوير العقاري إلى منح مشتري العقارات الجاهزة نفس المحفزات التي تمنحها إلى مشتري الوحدات قيد التنفيذ، أو التي لم يبدأ تنفيذها بعد.

وأفادت الدراسة بأن القيمة الإجمالية للوحدات العقارية الجاهزة التي بيعت في دبي منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت 20.6 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي عددها 10.84 آلاف وحدة.

وأوضحت الدراسة أن أكثر المواقع في دبي جاذبية لمشتري الوحدات العقارية الجاهزة هو «مرسى دبي»، حيث شهد بيع 1461 وحدة جاهزة خلال الــ 11 شهراً الأولى من العام الجاري، فيما جاءت «مدينة دبي العالمية» في المركز الثاني، حيث شهدت خلال نفس الفترة بيع 939 وحدة جاهزة.