18.5 ملياراً مبيعات الشقق قيد الإنجاز بدبي في 11 شهراً

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تقترب سوق صفقات الشقق السكنية والتجارية في دبي، من إسدال الستار على عام 2018 الجاري، لصالحها، على صعيد قيم المبايعات، وعدد الصفقات، مقابل سوق الفلل قيد الإنجاز، طبقاً لرصد البيان الاقتصادي لأداء السوق خلال الـ 11 شهراً الماضية.

فقد سجلت الشقق قيد الإنجاز، ما بين يناير ونهاية نوفمبر الماضي من العام الجاري، أكثر من 18.5 مليار درهم، تمثل إجمالي ما ضخه المستثمرون من داخل وخارج الدولة، لشراء 14676 شقة قيد الإنجاز.

بينما رصد البيان الاقتصادي، تسجيل الفلل قيد الإنجاز لـ 2.7 مليار درهم، قيمة صفقات شراء 1303 فيلا قيد الإنجاز. وطبقاً للرصد ذاته، فقد بلغت قيمة صفقات بيع الشقق والفلل السكنية قيد الإنجاز مجتمعة، أكثر من 21.2 مليار درهم، ثمناً لـ 15979 عقاراً قيد الإنجاز.

وبتحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يبرز التفوق الكاسح للشقق مقابل الفلل.