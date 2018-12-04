«جليل كاش آند كاري» تفتتح أكبر منافذها في رأس الخيمة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «جليل كاش آند كاري»، أكبر سلسلة منافذ بيع بالجملة في المنطقة والتابعة لمجموعة الاستثمارات «جليل القابضة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، افتتاح أكبر منافذها في إمارة رأس الخيمة، والذي يعد الفرع العاشر للشركة على مستوى الدولة.

دشن المنفذ الجديد محمد المحمود، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالوكالة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة جليل القابضة محمد حاجي، والعضو المنتدب سمير محمد، والمدير في المجموعة زاكر محمد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات.

ويقع المتجر على مساحة 20 ألف قدم مربعة، بالقرب من دوار النخيل في قلب رأس الخيمة. وتحتفل الشركة الأم «جليل القابضة»، المتخصصة في قطاع البيع بالجملة بالذكرى السنوية الـ 46 على تأسيسها، بالتزامن مع افتتاح متجر «كاش آند كاري» الجديد في الإمارة.

وتعمل «جليل كاش آند كاري» حالياً على تطوير أكبر منشأة لها في مدينة دبي لتجارة الجملة باستثمارات قدرها 100 مليون درهم. وكانت «جليل كاش آند كاري» نجحت في جلب مفهوم «كاش آند كاري»، الذي حقق شهرة واسعة في الأسواق الأوروبية والأميركية، إلى منطقة الشرق الأوسط وتحديداً الإمارات.