لقاء غرفة عجمان تبحث التعاون مع شركة «هايبرلوب»

المصدر: عجمان - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان، وشركة هايبرلوب لتكنولوجيا النقل، تعزيز التعاون بين الطرفين، وآليات الشراكة الخاصة بتنظيم معرض مستقبل البناء، الذي سيعقد في مارس 2019 في عجمان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع محمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال بغرفة عجمان، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض مستقبل البناء، والدكتور صبيح خصاف المدير الهندسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هايبرلوب لتكنولوجيا النقل، وبلال صابوني الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأميركي، ونبيل غيث الرئيس التنفيذي لشركة الحلول التسويقية الذكية.

وأكد الجناحي حرص غرفة عجمان على جذب الشركات المحلية والعالمية الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبيرة، وتوفير المنتجات للمدن الذكية والمستدامة للمشاركة في المعرض الذي تنظمه غرفة عجمان.