شركة في دبي تساهم في إنشاء أطول نفق بحري في العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت أمس شركة «أيه آر جيه هولدينغ» لبناء الأنفاق، والتي يقع مقرها الرئيسي في دبي، عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون يورو «114 مليون دولار» في إنشاء نفق بحري للسكك الحديدية يربط بين العاصمة الفنلندية هلسنكي، والعاصمة الإستونية تالين، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن بيان رسمي صادر عن الشركة.

وذكرت «بلومبيرغ» أن النفق سيمتد أسفل بحر البلطيق بطول يتجاوز 100 كيلومتر «62 ميلاً»، فيما يُعَدُ أطول نفق بحري في العالم. كما سيتضمن مشروع النفق أيضاً إنشاء جزيرة اصطناعية واحدة على الأقل. وكانت حكومتا فنلندا وإستونيا قد أعلنتا الجمعة الماضية أنهما ستعملان على تأمين تمويل للمشروع من الاتحاد الأوروبي، والذي يمكنه تمويل المشروع بنسبة تصل إلى 40% فقط من كلفته الإجمالية.